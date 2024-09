Nach Trennung: Nessi von Coupleontour feiert 28. Geburtstag

Vor wenigen Tagen bestätigten die Influencerinnen Nessi (28) und Ina (28), besser bekannt als Coupleontour, ihre Trennung. Trotz der schwierigen Situation scheint Nessi ihren 28. Geburtstag zu genießen. Auf ihrem Instagram-Kanal gibt sie ihren Followern einige Einblicke in ihren besonderen Tag, den sie gemeinsam mit ihrer Tochter Liv und ihrer Familie auf Mallorca verbringt. In einem Reel zeigt sich Nessi dabei, wie sie die Kerzen auf einem bunt dekorierten Kuchen auspustet. "Den Morgen starten wir erst mal mit dem Geburtstagskuchen, den Lauri gestern für mich gebacken hat", verkündet sie in der Beschreibung und bezieht sich damit auf ihre Schwester Laura.

Nessis Follower überschütten sie in der Kommentarspalte förmlich mit Glückwünschen und freuen sich besonders darüber, die Podcasterin wieder lachen zu sehen. Auch Ex Ina lässt es sich trotz der Trennung nicht nehmen, ihrer langjährigen Partnerin zu gratulieren und hinterlässt ein einfaches "Happy Birthday" und ein rotes Herz unter dem Beitrag. "Du warst ja einer der ersten, hihi", lautet Nessis Antwort darauf, der sie ebenfalls ein Herz hinzufügt. Auch in ihrer Story dokumentiert Nessi den Verlauf ihres Ehrentages und zeigt unter anderem die kleine Liv, die ein weiteres Mal die Kerzen auf der Torte auspusten darf.

Nessi und Ina waren acht Jahre lang ein Paar. In einem Statement auf YouTube öffneten sie sich ihrer Community und erklärten ehrlich, wie es zu ihrer Trennung gekommen ist. "Wir waren nicht immer glücklich zusammen", gestand Nessi und fügte hinzu, dass sie sich zwar im Laufe der Jahre als einzelne Personen weiterentwickelt haben, jedoch nicht als Paar. Die beiden seien, ohne es zu merken, in eine Freundschaft gerutscht. Trotz ihrer Trennung wollen sie weiterhin Freunde bleiben und für ihre gemeinsame Tochter sorgen.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

