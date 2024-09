Sam Dylan und Rafi machen sich über Messer-Eklat lustig

Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) machen sich über ihren Zoff im Sommerhaus mit Emma Fernlund lustig und verdienen dabei sogar noch Geld! In der zweiten Folge der Show ging es heiß her, als Emma Sam unterstellte, sie mit einem Messer bedroht zu haben. Sam und sein Partner Rafi veröffentlichten nun ein Werbevideo für einen Messerhersteller auf Instagram. "Dank unseres letzten Sommerurlaubs haben wir das gefunden, was uns in unserer Beziehung immer gefehlt hat: Die schärfsten Messer Deutschlands", kommentierten sie den lustigen Clip, in dem sie mit einem Messer in der Hand das Tanzbein schwingen.

Bei den Fans des Paares kommt das Video super an. "Ihr seid so großartig! Schön, dass du es mit Humor siehst, ist eigentlich schon heftig, was sie dir unterstellen" oder "Beste Werbung, die ich je gesehen habe", lauten nur zwei der begeisterten Kommentare. Auch viele Stars und Sternchen kommentierten den witzigen Beitrag fleißig. "Das ist mein Humor", schreibt beispielsweise Reality-TV-Darsteller Serkan Yavuz (31) und auch Sommerhaus-Mitbewohnerin Theresia Fischer (32) meint: "Treffer! – Versenkt!"

Auch bei den Promiflash-Lesern kommt Emma mit ihren Vorwürfen gegen Sam nicht gut an: Laut einer Umfrage [Stand: 27. September, 12:06 Uhr] finden 90,4 Prozent von den 1.240 Teilnehmern, dass die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin ein falsches Spiel spielt. Lediglich 119 (9,6 Prozent) Leser stehen hinter der Health-Influencerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Dylan bei der "To the Moon"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

RTL Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin, 2024

Anzeige Anzeige