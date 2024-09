So bewegt war das Leben von "Harry Potter"-Star Maggie Smith

Vor wenigen Stunden machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Die Schauspielerin Maggie Smith (✝89) ist verstorben. Promiflash blickt mit euch auf das bewegte Leben der Harry Potter-Darstellerin zurück: Ihre schauspielerischen Anfänge machte Maggie am Theater als Souffleuse und Zweitbesetzung am Oxford Repertory. 1955 wurde schließlich der amerikanische Produzent Leonard Stillman auf sie aufmerksam, der sie ein Jahr später für das Stück "New Faces" engagierte. Im selben Jahr ergatterte Maggie ihre erste Filmrolle in der Produktion "Child in the House". 1958 wurde die Britin erstmals für einen BAFTA Award nominiert – von da an ging ihre Schauspielkarriere steil bergauf...

1963 wurde Maggie erstmals für einen Oscar nominiert, sechs Jahre später – mit ihrer Rolle in "The Prime of Miss Jean Brodie" – gewann sie diesen schließlich in der Kategorie "Beste Schauspielerin". Neben den beruflichen Erfolgen tat sich auch privat einiges bei der Theaterdarstellerin: 1967 heiratete sie ihren ersten Mann Robert Stephens, mit dem sie ihre beiden Söhne Chris und Toby bekam. Acht Jahre später ließen sich die beiden Schauspieler wieder scheiden, wenige Monate darauf heiratete Maggie schließlich den Dramatiker Beverley Cross.

In den darauffolgenden Jahren stand Maggie für zahlreiche Filme – wie "Sister Act" oder "The Secret Garden" – vor der Kamera, dem Theater blieb sie trotz zahlreicher Erfolge dennoch stets treu. Ihre wahrscheinlich bekannteste Rolle war die der Professorin McGonagall in allen acht "Harry Potter"-Teilen – Berichten zufolge war Maggie die einzige Darstellerin, die sich die Autorin J.K. Rowling (59) ausdrücklich für die Verfilmung ihrer Bücher gewünscht hatte. Während der Dreharbeiten für die magische Filmreihe stand der Filmstar aber auch für die Serie Downton Abbey vor der Kamera. Währenddessen musste Maggie jedoch privat einen Rückschlag erleiden: 2007, während der Dreharbeiten zu "Harry Potter und der Halbblutprinz", wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert – dennoch stand Maggie weiterhin vor der Kamera.

