So lässig beeindruckt Rosie Huntington-Whiteley in Paris

Ob chic oder entspannt, Rosie Huntington-Whiteley (37) kennt sich in Sachen Mode bestens aus. Das beweist sie jetzt erneut in der französischen Hauptstadt. An Tag drei der Paris Fashion Week ist das Model ziemlich lässig unterwegs: Sie trägt eine lockere schwarze Lederbomberjacke, zu der sie eine Art schwarze Anzughose kombiniert. Ihr Outfit vervollständigt sie mit einer Sonnenbrille, einer schwarzen Clutch sowie hohen Stiefeletten – und zeigt damit, dass auch ein zwangloser Look auf der Pariser Modewoche gut ankommt, während sie die Fashionshow der Marke "The Row" von Mary-Kate (38) und Ashley Olsen (38) besucht.

Am Vorabend sah die gebürtige Britin jedoch alles andere als lässig aus: Neben einigen anderen Promis besuchte auch Rosie das Saint-Laurent-Event und zog mit ihrem sexy Auftritt alle Blicke auf sich. Sie erschien in einem verführerischen braunen Satinhemdkleid, das in Strapsstrümpfe überging, die ihre langen Beine perfekt zur Geltung brachten. Dazu zog sie schwarze Absatzschuhe an und trug ihre Haare in leichten Wellen offen, während sie auf ein dramatisches Make-up setzte.

Die 37-Jährige ist jedoch nicht die Einzige, die in den vergangenen Tagen in Paris begeisterte: Auch Zoë Kravitz (35) war zu Gast bei der Modenschau der Marke Saint Laurent und machte sich durch ihren Look zu einem echten Hingucker. Die Wahl der Schauspielerin war auf ein transparentes schwarzes Spitzenkleid gefallen, unter dem sie nichts bis auf ein Höschen trug und so einen Blick auf ihre Brüste gewährte. Passend zu ihrem gewagten und gleichzeitig eleganten Outfit kombinierte sie schwarze High Heels und Perlenohrringe.

ActionPress/Laurent VU/SIPA Rosie Huntington-Whiteley bei der Saint-Laurent-Show, September 2024

Pascal Le Segretain/Getty Images Collage: Zoë Kravitz bei der Saint-Laurent-Show, September 2024

