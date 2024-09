Oben ohne: Zoë Kravitz begeistert in durchsichtiger Spitze

Zoë Kravitz (35) war bei der Paris Fashion Week ein echter Hingucker: Die Schauspielerin besuchte kürzlich die Modenschau der Marke Saint Laurent in der französischen Hauptstadt und zog mit ihrem eleganten sowie gleichzeitig gewagten Look alle Blicke auf sich. Sie erschien in einem transparenten schwarzen Spitzenkleid – und trug bis auf ein schwarzes Höschen nichts darunter, was einen kleinen Blick auf ihre Brüste gewährte. Dazu kombinierte sie schwarze High Heels und rundete das Outfit mit Perlenohrringen ab.

Neben dem Look der "The Batman"-Darstellerin sorgte aber noch etwas anderes für Aufsehen. Zoë erlebte wohl einen kleinen Fan-Moment: Bei der Fashionshow durfte sie in der ersten Reihe Platz nehmen – und das neben keiner Geringeren als Kate Moss (50)! Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Der 35-Jährigen stand ihre Begeisterung ins Gesicht geschrieben, während sie beim Anblick des Supermodels freudig in die Hände klatschte. Und auch dieses erschien in einem tollen Outfit: Kate war ebenfalls in ein transparentes schwarzes Kleid gehüllt, zu dem sie einen schwarzen Samtblazer kombinierte.

Der strahlende Auftritt der Tochter von Lenny Kravitz (60) dürfte aber niemanden überraschen: Zoë ist dafür bekannt, mit ihren Modeentscheidungen zu überzeugen. So auch kürzlich, als sie ihr Red-Carpet-Debüt mit ihrem Verlobten Channing Tatum (44) feierte. Zu der Premiere ihres Films "Blink Twice" erschien sie in einem langen schwarzen Kleid mit Cut-outs am Bauch, während der Schauspieler in einem ebenfalls schwarzen Anzug perfekt zu seiner Liebsten passte. Vielmehr begeisterte aber etwas anderes: Das Paar warf sich immer wieder verliebte Blicke zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Moss bei der Saint Laurent-Show, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum bei der Premiere von "Blink Twice", 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige