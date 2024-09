Tori Spelling traute sich "Dancing with the Stars" nicht zu

Tori Spelling (51) zweifelte lange, ob Dancing with the Stars das Richtige für sie ist. Wie sie jetzt gegenüber People verrät, glaubte die Schauspielerin nämlich, nicht "gut genug" für die Show zu sein. "Ich habe nie geglaubt, dass ich gut genug bin oder viel verdiene, und das ist das Gegenteil von dem, was ich meinen Kindern beizubringen versuche", erklärte sie dem Magazin. Sie predige ihren Kindern immer, dass sie alles erreichen können, und dann merke sie, dass sie selbst diesen Vorsatz gar nicht lebe. Eine Erkenntnis, die sie schließlich zu einer Bewerbung bei der US-Version von Let's Dance ermutigt habe. "Das ist der Moment, um wirklich zu handeln. Nicht nur reden, sondern auch machen", betont Tori motiviert.

Dass sie "Dancing with the Stars" schon in der ersten Folge verlassen musste, dämpfe ihre Freude am Tanzen aber nicht. "Ich habe etwas ausprobiert, das mich persönlich verändert hat, also freue ich mich darauf, weiterzumachen", ist die 51-Jährige überzeugt. Sie werde jetzt zwar nicht mehr über das Parkett der Tanzshow schweben, aber auf keinen Fall mit dem Tanzen aufhören. "Dancing with the Stars" scheint Tori gestärkt zu haben, denn zuvor hatte sie immer mal wieder betont, die Angebote der Sendung abgelehnt zu haben, weil ihr der Mut fehle.

Toris Teilnahme bei "Dancing with the Stars" hat aber noch einen anderen Hintergrund und der hängt mit ihrer Freundin Shannen Doherty (✝53) zusammen. Die Beverly Hills, 90210-Darstellerin starb erst vor wenigen Monaten nach einem langen Krebskampf. Im Gespräch mit People vor der Show erklärt Tori, dass sie ihr Mitwirken ihrer Freundin widmen wolle: "Es ist definitiv eine harte Zeit mit der Show und der ganzen Aufregung, nachdem ich Shan erst kürzlich verloren habe. Aber ich erinnere mich, dass sie es geliebt hat und voll dabei war." Shannen sei einer der Menschen gewesen, der die US-Amerikanerin immer inspiriert habe, eine Verpflichtung durchzuziehen – und das habe sie umsetzen wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling posiert

Anzeige Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling und Shannen Doherty

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige