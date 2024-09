Viel Kritik: Katy Perry kassiert Millionen für AFL-Auftritt

Katy Perry (39) wird am Samstag beim Finale der Australian Football League in Melbourne performen. Doch nicht alle Australier freuen sich über den Besuch der "Teenage Dream"-Interpretin und die angebliche Gage von umgerechnet drei Millionen Euro. Auf Facebook macht eine australische Musikerin nun ihrem Ärger Luft. "In Anbetracht des Zustands der Musikindustrie in diesem Land hätte man das Geld sicher besser ausgeben können", schimpft sie. In den Kommentaren pflichten ihre Follower ihr bei. Ein Nutzer findet: "Das ist eine absurde Summe Geld. Sie hätten ein komplett australisches Line-Up wählen sollen."

Allerdings wird Katy am Samstag nicht allein auf der Bühne stehen. Bei dem Event im ausverkauften Melbourne Cricket Ground vor 100.000 Zuschauern sind einige Überraschungsgäste eingeplant. Laut der Daily Mail soll auch eine australische Sängerin mit dabei sein. Tina Arena, bekannt für Hits wie "Burn" und "Now I Can Dance", soll sich auf einen kurzen Auftritt mit der US-Amerikanerin vorbereiten. Noch dazu werde Cody Simpson (27) die Nationalhymne singen.

Neben der Kritik für Katys AFL-Auftritt sorgte ein anderes Thema kürzlich für Negativschlagzeilen. Ihr neues Album "143", das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, enttäuschte sowohl Fans als auch Kritiker. "Hm, ich habe deine Performance bei den MTV Video Music Awards geliebt, aber dein Album ist ein wenig gefloppt!", hieß es in einem Kommentar auf Instagram. Ein anderer Nutzer witzelte: "Katy, für jemanden, der 'Teenage Dream' geschrieben hat, erinnert das ganze Album sehr an Jojo Siwa."

Getty Images Tina Arena, australische Sängerin

Getty Images Katy Perry, bei den MTV Video Music Awards 2024

