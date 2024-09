Totaler Flop: Katy Perrys Album "143" fällt bei Fans durch

Am 20. September feierte Katy Perry (39) mit ihrem neuen Album "143" nach vier Jahren ein Comeback. Die Vorfreude auf die neuen Songs der Sängerin hielt aber nicht lange an, denn die Lieder kommen bei ihren Fans nicht gut an. Auf Instagram machen sie ihre Enttäuschung deutlich, und es heißt: "Hm, ich habe deine Performance bei den MTV Video Music Awards geliebt, aber dein Album ist ein wenig gefloppt!" Außerdem schreibt ein weiterer User: "Katy, für jemanden, der 'Teenage Dream' geschrieben hat, erinnert das ganze Album sehr an Jojo Siwa (21)." Auch ein dritter Nutzer kommentiert: "Irgendwas ist da falsch gelaufen. Das Album ist einfach so schlecht."

Aber nicht nur Katys Fans sind alles andere als begeistert – auch bei professionellen Kritikern fällt "143" durch. Auf der Bewertungsplattform Metacritic bekommt Orlando Blooms (47) Partnerin lediglich 34 von 100 Punkten. Damit erreicht die Musikerin für ihr Album den bisher schlechtesten Wert seit 2011. Ein Kritiker der Los Angeles Times merkt beispielsweise an: "In einem Jahr voller großartiger Popmusik ist Katy Perrys neuestes Werk Pop-Müll." Er beschreibt ihre Darbietung als "langweilige Melodien, überflüssige Grooves und einen Gesang, der sich eher nach dem einer KI anhört."

Auch wenn das neue Album der "Roar"-Interpretin durchfällt, hatte Katy vor wenigen Tagen einen besonderen Grund zur Freude: Sie wurde bei den VMAs mit dem "Video Vanguard Award" ausgezeichnet – dem Ehrenpreis fürs Lebenswerk im Bereich der Musikvideos. Anlässlich dieser Glanzleistung gab es von ihrem Schatz einen leidenschaftlichen Kuss vor versammeltem Publikum sowie rührende Worte des Der Herr der Ringe-Stars: "Ihr kennt sie als globalen Superstar, der Liebe, Licht und ihren einzigartigen Humor in jeden Song, den sie schreibt, und jedes Musikvideo, das sie dreht, einbringt. Ich kenne sie als Mutter, als Partnerin, die dieselbe Liebe und Freude in unsere Familie bringt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Katy Perry, MTV VMAs 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry bei den MTV Video Music Awards 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige