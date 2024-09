Chappell Roan äußert sich zu ihren schweren Depressionen

Chappell Roan hat sich öffentlich zu ihrer schweren Depression geäußert. Die 26-Jährige erklärte, dass sie zweimal wöchentlich Therapiestunden besucht, um mit ihrem neuen Prominentenstatus zurechtzukommen. "Ich war schockiert, als der Psychiater mir die Diagnose mitteilte, da ich mich nicht wirklich traurig fühle", erklärte Chappell im Interview mit Guardian. Zu ihren Symptomen würden stattdessen Gehirnnebel, Vergesslichkeit und mangelnde Konzentration zählen. Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin fühle sich durch die drastische Veränderung ihres Lebens überwältigt und bedauert, dass sie selbst für alltägliche Aktivitäten wie Yoga oder einen Spaziergang im Park Sicherheitsvorkehrungen treffen müsse.

In einem Interview mit dem Magazin The Face verglich Chappell den Ruhm mit einem missbräuchlichen Ex-Ehemann. "Ich finde, Ruhm ist einfach nur missbräuchlich. Die Stimmung dahinter, das Stalking, Scheiße im Internet reden. Leute, die dich nicht in Ruhe lassen, dich in der Öffentlichkeit anschreien. Das ist die Stimmung eines missbräuchlichen Ex-Ehemanns", erläuterte die "Red Wine Supernova"-Interpretin und offenbarte: "Ich wusste nicht, dass es sich so schlimm anfühlen würde."

Chappell stellte andererseits auch klar, dass sie die positiven Rückmeldungen ihrer Fans sehr schätzt – auch wenn das Lesen von Direktnachrichten für sie häufig emotional herausfordernd sei. "Ich kann meine Direktnachrichten nicht mehr lesen, weil ich so viel weine. Aber wenn die Leute sagen: 'Was auch immer du tust, es hat mir geholfen‘, glaube ich nicht, dass man dieses Kompliment mit einer Auszeichnung, Geld oder sonst etwas aufwiegen kann", schwärmte die US-Amerikanerin weiter.

Getty Images Chappell Roan bei dem Justin Tranter And Glaad Present "Beyond" Spirit Day Concert

Getty Images Chappell Roan bei den Pop Music Awards 2024 in Los Angeles

