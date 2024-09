"Dankbar für jedes Jahr": Mareile Höppner liebt das Altern

Mareile Höppner (47) macht eine klare Ansage! Im Interview mit RTL hat sich die Moderatorin mit einem erfrischenden Statement an ihre Fans und Kritiker gewandt. Im Netz bekommt sie häufiger Kommentare von Nutzern, die der Meinung sind, Mareile würde man ihr Alter ansehen. Die TV-Bekanntheit kann über solche Nachrichten nur lachen und nimmt es mit Humor. "Ja, da hat er recht", scherzt sie im Interview und stellt klar, dass das für sie kein Problem sei. "Es ist so traurig, dass wir uns in der Gesellschaft offenbar so schwierig mit dem Thema Alter tun [...]. Gott sei Dank werden wir älter, was wäre denn das Gegenmodell? Wir müssten alle früher sterben?", fragt sie provokant.

Für Mareile steht außer Frage: Das Älterwerden ist ein natürlicher Prozess, der zu akzeptieren ist. Statt darüber nachzudenken, wie erste Alterserscheinungen versteckt werden können, spricht sie offen über das Thema und ermutigt auch andere dazu, Gleiches zu tun. Sie hat eine klare Botschaft an die Leser und Zuschauer des Senders: "Wo wollen wir uns hinentwickeln, wenn wir sagen: 'Oh, ich sehe schon erste Altersanzeichen.'? Das finde ich schwierig, denn im besten Fall sieht man ja, dass ich irgendwann auch mal älter werde. Ich mache seit über 27 Jahren Fernsehen. Ich habe auch nicht vor, so schnell aufzuhören. Insofern werden wir – sorry – gemeinsam alt." Persönlich angegriffen fühlt sich Mareile jedenfalls nicht von derartigen Kommentaren, die sich auf ihr Alter beziehen. "Lasst uns gemeinsam mit sehr viel Spaß älter werden", appelliert sie an die Menschen.

Erst vor rund einer Woche rechtfertigte Mareile sich im Netz wegen ihres Alters. Die 47-Jährige blendete den Kommentar eines Nutzers in einem Instagram-Video ein: "Du wirst auch mal älter. Man sieht es ja jetzt schon an dir. Also halt den Ball einfach flach" und reagierte prompt auf die boshafte Nachricht. "Jetzt müssen wir alle tapfer sein: Wir werden alle älter", scherzte sie und fügte hinzu: "Es passt nicht in die Filter- und Weichzeichner-Welt." Mareile fühle sich mit ihrem momentanen Alter freier und mutiger denn je.

Getty Images Mareile Höppner beim Oktoberfest im September 2024

Getty Images Mareile Höppner, 2024

