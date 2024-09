Das sagen Jenny und Daniela zu Iris Kleins neuem Partner

Iris Klein (57) ist seit wenigen Monaten in einer neuen Beziehung. Nach ihren Liebespleiten mit Peter Klein (57) und Mister T. ist nun Stefan Braun der neue Mann in ihrem Leben. In der neuen Folge der Show "Daniela Katzenberger" trifft endlich die gesamte Familie zum ersten Mal auf den Vertriebler. "Ich hoffe, dass ich den Stefan gut finde, weil ich es nicht übers Herz bringen könnte, das meiner Mutter zu sagen. Die will den ja heiraten", gibt Daniela Katzenberger (37) vorab im Einzelinterview zu. Der Kultblondine ist es wichtig, dass es ihre Mutter ernst meint. "Ich habe keinen Bock, dass die Sophia 20 Opas im Jahr kennenlernt", stellt Dani klar.

Schließlich ist es so weit und Stefan kommt zu Iris' großer Geburtstagsparty dazu. Dani ist positiv überrascht von dem neuen Freund ihrer Mutter! "Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er so lieb ist", schwärmt sie. Auch ihre Schwester Jennifer Frankhauser (32) findet, dass Stefan ein netter Kerl ist. Die Katze stellt aber fest, dass Iris offenbar ein Beuteschema hat: "Der erinnert mich so krass an den Peter. Auch vom Aussehen", meint sie. Trotz seiner anfänglichen Schüchternheit kann sich Stefan schnell in der chaotischen Familie zurechtfinden.

Zwischen Iris und ihrem neuen Partner soll es schon richtig ernst zugehen. In der Folge plaudert die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin aus, dass sie sogar schon verlobt sind: Auf dem Eiffelturm in Paris habe Stefan ihr einen Antrag gemacht. Am liebsten würden die beiden schon im nächsten Jahr im Mai vor den Traualtar treten. Derzeit ist Iris allerdings noch mit ihrem Ex-Mann Peter verheiratet.

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein

Stephen Smith / SIPA USA Iris Klein bei der New Yorker Fashion Week im Februar 2024

