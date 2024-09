Kate Beckinsale beschuldigt Heiler des sexuellen Übergriffs

Kate Beckinsale (51) suchte sich in diesem Jahr Hilfe bei einem Traumaheiler. Doch statt seine Sitzungen erfolgreich abzuschließen, befindet die Schauspielerin sich jetzt in einem Rechtsstreit mit dem selbst ernannten Reiki-Therapeuten Nick Abramovic. Laut Page Six behauptete Nick zunächst, Kate schulde ihm etwa 2.700 Euro für die geplanten drei Sitzungen. Doch die Britin schlägt direkt zurück und setzt noch einen drauf: Sie soll den Heiler eines sexuellen Übergriffs und Körperverletzung bei der zweiten Sitzung beschuldigen. "Der 'somatische Traumatherapeut' Nick Abramovic weiß sehr wohl, warum die Rechnung nicht bezahlt wurde. Er weiß das, weil er einen Brief von Kates Anwalt erhalten hat", betont ein Bekannter. Der Fall werde aktuell vom LAPD untersucht, weshalb Kate sich selbst nicht äußern dürfe.

Begonnen habe alles Anfang August, als Kate die drei Sitzungen buchte. Mit der Therapietechnik Reiki sollte ihr geholfen werden, Vergangenes zu verarbeiten. Dabei geht es lediglich um die Energie, die den Körper angeblich umgibt – eine körperliche Berührung gibt es nicht. Anders als bei Standardmassagen bleibt der Patient während der Behandlung auch angezogen. "Ich berühre die Leute an nicht-invasiven Stellen, es ist äußerlich", erklärt der Therapeut dem Magazin. Nick habe ihr außerdem angeboten, die Sitzungen zu filmen, um sie später reflektieren zu können, was Kate aus Gründen der Privatsphäre abgelehnt haben soll. Ihr Anwalt hält allerdings dagegen und behauptet, dieses Angebot habe es nicht gegeben. Auch deshalb ist bisher nicht bekannt, was genau vorgefallen ist.

Ebenfalls unklar ist, warum Kate den Traumaheiler besuchte. Allerdings ging sie in den vergangenen Monaten durch eine schwere Zeit. Im Frühjahr verbrachte sie mehrere Wochen im Krankenhaus, was sie ihren Fans im März mit einem tränenüberströmten Selfie bei Instagram mitteilte. In den Wochen danach teilte sie immer wieder Fotos von sich, auf denen sie sichtlich erschöpft war – was genau sie in die Klinik brachte, offenbarte sie nicht. Erst als sie sich Mitte April wieder von zu Hause meldete, konnte ihre Community erahnen, was ihr Probleme bereitete. Auf einem Foto aus ihrem Schlafzimmer trug die "Pearl Harbor"-Darstellerin nämlich ein T-Shirt mit der Aufschrift "Überlebende von Bauchproblemen".

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im April 2024