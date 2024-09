Machine Gun Kelly trinkt seit einem Jahr keinen Alkohol mehr

Machine Gun Kelly (34), mit bürgerlichem Namen Colson Baker, sprach kürzlich über seinen Weg zur Nüchternheit, als er sich auf die People's Choice Country Awards 2024 vorbereitete, wo er als Nominierter und Performer auftritt. Der 34-jährige Künstler erklärte, dass ein Perspektivwechsel sein Schlüssel zur Abstinenz war. In einem Interview mit People im Grand Ole Opry House in Nashville erzählte er kürzlich: "Ich wurde am 22. geboren. Die 22 ist eine Meisterzahl. Was soll ich hier meistern? Diese Frage musste ich mir stellen. Welche generationsübergreifenden Flüche und Probleme wurden an mich und meinen Vater weitergegeben?"

Bereits im August enthüllte Machine Gun Kelly im Podcast "Dumb Blonde“ von Bunnie Xo, dass er seit genau einem Jahr komplett abstinent sei und keinen Alkohol mehr konsumiert habe. Zuvor habe er vergangenes Jahr erstmals eine Reha aufgrund seiner Sucht gemacht. Dabei habe er erkannt, dass Alkohol, Marihuana und verschreibungspflichtige Pillen wie Hydrocodon und Percocet die Wurzel seiner Probleme gewesen seien. In einer Folge des Podcasts "Million Dollaz Worth of Game“ verriet er im selben Monat, dass er nüchtern werden musste, als seine Tochter Casie ihm sagte, dass sie genau wisse, wann er high sei. "Als Vater und Mann muss ich diesen Generationenfluch durchbrechen, um der Vater zu sein, den ich mir selbst gewünscht hätte“, erklärte der Künstler.

Megan Fox (38), seine Partnerin, spielte eine entscheidende Rolle während seiner Entzugsphase. "Megan hat mir definitiv geholfen, die psychischen Entzugserscheinungen zu bewältigen. Ich weiß, dass dieser Weg für mich schwer bleibt, aber ich akzeptiere es und verzeihe mir selbst", erklärte er. Die beiden hatten sich im März 2020 am Set von "Midnight in the Switchgrass - Auf der Spur des Killers" kennen und lieben gelernt. Anfang 2023 gaben sie bekannt, dass ihre Verlobung aufgelöst und die geplante Hochzeit abgesagt wurde. Dennoch wurden sie weiterhin gemeinsam gesehen. Über ihren Beziehungsstatus schweigen sie aktuell, doch offensichtlich bleibt Megan eine wichtige Unterstützung für MGK in seinem Prozess.

Getty Images NEW York, NEW York - December 02, Colson Baker, Tochter Casie Colson Baker

Megan Fox und Machine Gun Kelly

