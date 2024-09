Motsi Mabuse hat royale Einladung von König Charles erhalten

Royale Post für Motsi Mabuse (43): König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) haben die Let's Dance-Jurorin zu einem Empfang im St. James Palast eingeladen! Wie Bild berichtet, wird der Empfang am Mittwoch, den 2. Oktober, um 18:45 Uhr anlässlich des Treffens der Regierungschefs des Commonwealth stattfinden. Demnach soll sich der Monarch extra dafür ausgesprochen haben, dass sie kommt. Motsi hatte bereits im vergangenen Jahr eine Einladung des britischen Königs erhalten und die Ehre, ihn persönlich zu treffen.

Motsi zeigte sich über die erneute Einladung begeistert: "Es ist natürlich immer etwas Besonderes, wenn du den König und die Königin triffst, auch wenn wir uns jetzt schon öfter begegnet sind. Ich freue mich sehr, dass ich die Ehre habe, sie erneut bei einem so wichtigen Anlass zu treffen", verriet die Tänzerin gegenüber Bild. Das Commonwealth Heads of Government Meeting liege ihr besonders am Herzen: "Dieser Anlass ist mir persönlich sehr wichtig, um Nationen zu verbinden und ein Zeichen des Vertrauens und des Zusammenhalts in der Welt zu setzen, gegen Krieg und Gewalt weltweit." Motsi, die mit bürgerlichem Namen Motshegetsi Mabuse-Voznyuk heißt, stammt aus Südafrika und lebt seit vielen Jahren in Deutschland.

Die 43-Jährige ist nicht nur in Deutschland ein gefeierter Star, seit 2019 ist sie auch fester Bestandteil der Jury von "Strictly Come Dancing", der britischen Version von "Let's Dance". König Charles und Königin Camilla sind große Fans der Show – und besonders angetan von Motsis mitreißender Art. Auf ausdrücklichen Wunsch des Königs trafen sich die beiden bereits mehrfach, unter anderem beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin.

Getty Images Motsi Mabuse, Frank-Walter Steinmeier, König Charles und Königsgemahlin Camilla

Getty Images Motsi Mabuse, Tänzerin

