Scheidungskrieg adé: Channing Tatum und Jenna einigen sich

Jenna Dewan (43) und Channing Tatum (44) haben ihren langwierigen Rechtsstreit um die Einnahmen des "Magic Mike"-Franchise endlich beigelegt, wie Daily Mail berichtet. Sechs Jahre nach ihrer Trennung und mehreren Jahren Streit um die Franchise-Rechte kamen die beiden Schauspieler zu einer Einigung und haben diese Woche ein bindendes Urteil unterschrieben, das den Rosenkrieg abschließend aus der Welt schaffen soll. Ursprünglich war ein Gerichtsprozess für Dezember angesetzt, der nun nicht mehr stattfinden wird. Die Einigung betrifft die Aufteilung des Vermögens und der Einnahmen aus der populären Filmreihe. Die genauen Details sind allerdings nicht bekannt. Beide Parteien verzichteten zudem auf Ehegatten-Unterhalt und einigten sich darauf, etwaige zukünftige Sorgerechtsfragen bezüglich ihrer gemeinsamen Tochter Everly privat vor einem Richter zu klären.

Der Streit zwischen den Hollywoodstars entzündete sich an der Frage, wie viel Jenna von Channings Einkünften aus dem erfolgreichen "Magic Mike"-Franchise zusteht. Die Filmreihe, die auf seinen eigenen Erfahrungen als Stripper basiert, generierte weltweit Einnahmen in Millionenhöhe. Jenna argumentierte, dass die ursprüngliche Finanzierung während ihrer Ehe zustande kam und sie deshalb Anspruch auf einen fairen Anteil habe. Ihr Ex hingegen behauptete, er habe Jenna niemals einen finanziellen Anteil verweigert, und die meisten Einnahmen seien erst nach ihrer Trennung generiert worden.

Die Filmstars lernten sich 2006 am Set des Films "Step Up" kennen und heirateten kurze Zeit später. 2018 trennten sie sich einvernehmlich und betonten in einer gemeinsamen Erklärung, dass Liebe eine "schöne Reise" sei, die sie nun auf unterschiedlichen Wegen begehen. Seitdem haben beide ihr Leben weitergeführt: Channing ist mit Schauspielerin Zoe Kravitz (35) verlobt, während Jenna mit Steve Kazee (48) verlobt ist, mit dem sie zwei Kinder hat.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im Jahre 2014

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im Januar 2023

