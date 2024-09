Paulina Ljubas meldet sich aus Social-Media-Pause zurück

Paulina Ljubas (27) beendet ihre Auszeit in den sozialen Medien. Anfang September erklärte die Influencerin plötzlich, dass sie sich ab sofort zurückziehen werde. Fast vier Wochen später meldet sie sich nun bei ihren Fans zurück. "Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich habe jetzt fast einen Monat lang eine Instagram-Pause gemacht", beginnt sie ihre Instagram-Story und erklärt: "Das ist das allererste Mal seit acht Jahren Social Media gewesen. Ich habe noch nie zuvor eine Pause genommen. Das war wirklich das erste Mal, dass ich mich dazu entschieden habe, nichts hochzuladen, nicht zu arbeiten in dem Sinne." Diese habe ihr sehr gutgetan, und sie habe die Auszeit auch genutzt, sich neuen Content zu überlegen.

Auch auf die Gründe für die Pause geht Paulina noch einmal ein und schlägt dabei ernstere Töne an: "Mir hat einfach die Kraft gefehlt." Dass sich das ein oder andere Gerücht über ihre plötzliche Abwesenheit verbreitet habe, sei ihr aber nicht entgangen. "Ich habe auch die ein oder anderen komischen Sachen gelesen. Nein, wenn ich eine Show drehe, dann melde ich mich nicht ab. Ich poste dann einfach nicht mehr. Ich muss da nicht sagen: 'Oh, mir geht's so schlecht'", stellt sie klar und fügt hinzu: "Ich habe keine Social-Media-Pause gemacht, weil ich eine Show gedreht habe, ich habe eine Pause gemacht, weil es mir nicht gut ging. Ich habe mich ausgebrannt gefühlt, ich hatte keine Energie, ich hatte keinen Nerv, mich zu zeigen, es hat mir keinen Spaß mehr gemacht und es hat mich einfach maximal belastet." Daher habe sie bewusst die Entscheidung getroffen, dreieinhalb Wochen nichts zu posten.

Schon in dem Post, in dem sie ihre Auszeit ankündigte, deutete die Freundin von Tommy Pedroni (29) an, mit ihren Kräften am Ende zu sein. "Ich kann einfach gerade nicht mehr, meine Batterien sind leer", gestand sie ehrlich. Daher wolle sie sich zurückziehen, um einige Dinge zu verarbeiten und sich neu zu sortieren, um anschließend "ganz frisch mit neuer Energie wieder zu starten". Damals verriet sie zudem, dass sie einige belastende Dinge aus der letzten Zeit eingeholt haben, die sie verarbeiten müsse.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, TV-Persönlichkeit

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

