Keine Energie? Paulina Ljubas kündigt Social-Media-Pause an

Dem einen oder anderen Fan von Paulina Ljubas (27) dürfte in den vergangenen Wochen bereits aufgefallen sein, dass es auf ihrem Social-Media-Profil verdächtig ruhig geworden ist. Nun wendet sich die Reality-TV-Bekanntheit mit ehrlichen Worten an ihre Follower auf Instagram. "Ich kann einfach gerade nicht mehr, meine Batterien sind leer", gibt sie preis und fügt hinzu: "Deswegen habe ich jetzt für mich die Entscheidung getroffen, mich für einige Zeit zurückzuziehen." Für Paulina sei es jetzt an der Zeit, gewisse Dinge zu verarbeiten und sich neu zu sortieren, um dann "ganz frisch mit neuer Energie wieder zu starten".

In ihrem Statement erklärt die Freundin von Tommy Pedroni (29) außerdem, warum sie sich so "ausgebrannt" fühlt: "In der letzten Zeit sind privat bei mir so belastende Dinge passiert, die mich einfach einholen", schreibt Paulina und betont, dass sie ihre Probleme nicht weiter ignorieren wolle. Eine Netzpause sei der "einzig vernünftige Weg", um wieder auf die Beine zu kommen. Abschließend entschuldigt sich die 27-Jährige bei ihrer Community und bedankt sich für die langjährige Unterstützung ihrer Fans. Eine Sache scheint Paulina allerdings noch wichtig zu sein, denn sie stellt bereits kurz nach Veröffentlichung des Posts in der Kommentarspalte klar: "Bevor Spekulationen kommen – bei Tommy und mir ist alles gut. Damit hat es nichts zu tun."

Paulina und Tommy machten ihre Beziehung im November vergangenen Jahres offiziell. Seitdem scheint das Paar auf Wolke sieben zu schweben. Die beiden teilen immer wieder süße Pärchenfotos oder liebevolle Worte an den anderen auf der Social-Media-Plattform. So verriet die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin vor wenigen Wochen in einer Story: "Glücklich war ich auch in anderen Beziehungen, aber leider immer nur kurzzeitig. Mit Tommy bin ich durchgängig glücklich und muss mir keine Sachen schönreden, die eigentlich nicht in Ordnung sind."

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im April 2023

