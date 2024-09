Phillip Schofield litt vor TV-Comeback an Suizidgedanken

Nach 21 Jahren musste der Co-Moderator Phillip Schofield seine Show "This Morning" verlassen. Mit dem Format "Cast Away" kehrt die TV-Bekanntheit jetzt ins Showgeschäft zurück – und machte dort nun ein trauriges Geständnis. "In den vergangenen 18 Monaten ist mein Leben völlig aus den Fugen geraten. Ich habe mich von der Außenwelt abgeschottet", erinnert sich Phillip und gesteht: "Es wurde so dunkel, wie es nur möglich ist. Vor einem Jahr war ich so, so nah dran. Ich hatte alles vorbereitet, alles war fertig und es war Molly, die sich um mich kümmerte, [meine Töchter] Molly und Ruby kümmerten sich damals beide um mich."

Seine Tochter Molly half dem 62-Jährigen schließlich, aus dem Strudel der schrecklichen Gedanken herauszukommen. "Molly sagte: 'Kannst du dir vorstellen, was das für uns bedeuten würde, wenn du das tatsächlich durchziehen würdest? Kannst du dir vorstellen, was passieren würde, und kannst du dir vorstellen, was es für mich bedeuten würde, wenn du das unter meiner Aufsicht machen würdest?' Und das war gerade genug, um einen Schritt vom Abgrund zurückzutreten." Daraufhin suchte er sich Unterstützung im Kreise seiner Familie.

Phillip hatte "This Morning" aufgrund einer Affäre mit einem Mitarbeiter verlassen müssen. Heute sagt seine Tochter Molly, dass alles, was passiert ist, "die Familie näher zusammengebracht" hat: "Wir haben ihn in seinen schlimmsten Zeiten gesehen, aber ich war so stolz auf ihn." Auch ihr Vater könnte kaum dankbarer für seine Liebsten sein. "Manche Familien können sich anpassen, manche nicht. Ohne sie wäre ich nicht hier. Ich habe immer noch die Liebe meiner Familie. Sie hat nie nachgelassen", betont er ebenfalls in "Cast Away".

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Moderator Phillip Schofield