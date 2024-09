So erwachsen: Harper Beckham strahlt an Papa Davids Seite

Harper Seven Beckham (13) scheint ihr Modebewusstsein von ihrer Mama Victoria (50) geerbt zu haben! Am Freitagabend wurden der Teenager, sein Papa David (49) und sein älterer Bruder Romeo (22) in Paris abgelichtet, als sie gemeinsam die Fashion Show von Victoria besuchen wollten – dabei zog vor allem Harper alle Blicke auf sich: In einem rosafarbenen Satinkleid und weißen Riemchensandalen besuchte Harper die Präsentation der kommenden Frühjahrskollektion ihrer berühmten Mama.

Papa David schlüpfte hingegen in einen marineblauen Anzug, während Romeo in einer Lederjacke eine lässige Figur machte. Aber auch Harpers älterer Bruder Brooklyn (25) und dessen Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (29) waren mit von der Partie, um Victoria in der französischen Hauptstadt zu unterstützen – und zwar im Partnerlook: Während der Hobbykoch in einem klassischen Anzug durch die Pariser Straßen spazierte, trug seine Liebste eine weiße Weste, die sie mit einer Fliege und einer schwarzen Anzughose kombinierte.

Dass Nicola ihre Schwiegermama unterstützt, schien lange Zeit unvorstellbar: Verschiedenen Medienberichten zufolge soll sich das Duo wegen des Hochzeitskleids der 29-Jährigen gestritten haben. Der Zoff ging sogar so weit, dass David seinen ältesten Sohn zur Brust nahm und mit ihm ein ernstes Wörtchen sprach. "Ich glaube, David hat gegenüber Brooklyn noch nie die Fassung verloren oder barsch mit ihm gesprochen, aber jetzt ist das passiert", berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail. "Wir machen so was nicht in unserer Familie – und du weißt, dass wir so was nicht in unserer Familie machen. Was als Nächstes passiert, liegt an dir, aber wir haben genug von dem Drama", soll der ehemalige Fußballer zu seinem Sohn gesagt haben. Mittlerweile scheinen sich die Wogen aber geglättet zu haben.

Backgrid / ActionPress Romeo, Harper Seven und David Beckham, September 2024

Backgrid / ActionPress Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham in Paris

