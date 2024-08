Beckham-Brüder besuchen mit ihrer Schwester Disney World

Cruz (19) und Romeo Beckham (21) lieben es, ihre kleine Schwester zu verwöhnen. Und genau deswegen haben die beiden Brüder mit Harper Seven (13) am Wochenende einen ganz besonderen Ausflug gemacht: Sie haben den Freizeitpark Disney World besucht und dabei sichtlich Spaß gehabt. Die vielen Beiträge auf den Instagram-Accounts der Brüder zeigen, wie sehr sie die gemeinsame Zeit mit dem Nesthäkchen genossen haben. Auf einem Foto, das Romeo auf seiner Seite teilte, sitzt das Trio mit zwei Familienfreunden auf einer Wiese im Park. Harper trägt ein niedliches Yoda-Haarband im Haar, während Cruz rosafarbene, glitzernde Micky-Maus-Ohren auf dem Kopf hat.

Wie nah sich die Brüder und Harper stehen, kommt auch bei den Fans gut an. So kommentiert ein User unter Romeos Beitrag: "Harper ist Romeos beste Freundin! Sie sind so süß!" und ein anderer meint: "Wundervolle Geschwister! Harper hat wirklich die besten großen Brüder." Weil das Trio offensichtlich ohne ihre Eltern in dem berühmten Freizeitpark unterwegs war, haben die Geschwister ihrem Vater David Beckham (49) ein Souvenir des Disney-Films "Ratatouille" mitgebracht: eine Mütze, die wie ein Stück gelber Käse aussieht. Mama Victoria (50) teilte gleich ganz stolz ein Foto von ihrem Mann mit dem Hut in ihrer eigenen Story und schrieb dazu: "Wenn die Kinder Disney World besuchen... und Papa einen Käsehut mitbringen!"

Die Beckhams stehen sich sehr nah und das zeigen sie auch gerne immer wieder auf ihren Social-Media-Accounts. Dank ihrer Kinder wird Victoria allerdings auch immer mal wieder von einer ganz lässigen Seite gezeigt. Zuletzt spielte die Familie der Designerin sogar einen kleinen Streich, in den auch ihr Liebster verwickelt gewesen ist! Ein Video, das Romeo auf all seinen Accounts geteilt hatte, zeigte die Familie und einen Freund in einer Reihe stehend. Nacheinander rief jeder lautstark "Gib mir dein Geld!" und applaudierte enthusiastisch für die anderen. Nur als die vierfache Mutter endlich dran war, blieben auf einmal alle still. Nach ein paar Sekunden peinlicher Stille brachen dann aber doch alle in großes Gelächter aus.

Instagram / victoriabeckham David Beckham, Profi-Fußballer

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Familie im April 2024

