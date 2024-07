Barbra Streisand und ihr Ehemann James feiern 26. Jahrestag!

Einer der schönsten Tage im Leben von Barbra Streisand (82) und James Brolin (83) jährt sich! Vor 26 Jahren gaben sich die Schauspielerin und ihr Ehemann das Jawort. Dass sie auch heute noch so glücklich wie eh und je miteinander sind, macht die gebürtige New Yorkerin nun auf Instagram in einem süßen Post zu ihrem Hochzeitstag deutlich. "Heute vor 28 Jahren haben wir uns kennengelernt, Schatz. Und heute vor 26 Jahren haben wir geheiratet! Ich liebe dich", schreibt sie und teilt dazu ein Hochzeitsfoto von sich und ihrem Liebling.

Dass die 82-Jährige und ihr Mann eine so erfolgreiche Ehe führen, kommt nicht von ungefähr. Im Interview mit People verriet James das Geheimrezept für eine gute Beziehung. Es sei besonders wichtig, richtig diskutieren zu können. "Ich glaube, beide sollten ein guter Verhandlungspartner sein. Beide sollten Geduld haben und wissen, wann man einfach mal einen Spaziergang machen muss", meinte der Schauspieler.

Für beide Filmstars ist es nicht die erste Ehe. Sowohl Barbra als auch James waren zuvor bereits verheiratet. Der 83-Jährige sogar zweimal. Von 1966 bis 1984 war er mit Jane Cameron Agee liiert – aus der Ehe stammen seine Kinder Jess und Josh, der Thanos in den Avengers-Filmen spielte. Seine Ex-Frau verstarb jedoch 1995 bei einem tragischen Autounfall. Mit seiner zweiten Frau Jan Smithers hat er eine Tochter namens Molly Elizabeth. Die Sängerin war von 1963 bis 1971 mit Elliott Gould verheiratet und bekam einen Sohn mit ihm, Jason Gould (57). 1996 lernten sich Barbra und James kennen. Sie bekamen jedoch keine gemeinsamen Kinder in ihrer Ehe.

Getty Images Barbra Streisand und James Brolin

Getty Images James Brolin und Barbra Streisand

