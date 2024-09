Bill Kaulitz 2.0: Fans lachen über Heidi Klums Laufsteg-Look

Heidi Klum (51) präsentierte sich auf der Paris Fashion Week mit einem ganz anderen Look. Sie tauschte ihre gewohnte lange Mähne gegen schulterlange, leicht gewellte Haare mit einem markanten Pony ein. Der neue Look scheint die Fans an jemanden zu erinnern: und zwar an keinen Geringeren als Heidis Schwager Bill Kaulitz (35)! "Warum sieht sie aus wie Bill?", "Sorry, aber schaut so nicht der Bruder ihres Mannes aus?" und "Haben das die Stylisten nicht gesehen? Das ist das beste Bill-Kaulitz-Double seit Jahren!", kommentieren Instagram-Nutzer einen aktuellen Promiflash-Beitrag über Heidis Laufsteg-Look.

Am Freitag schwebte Heidi mit genau diesem Look über den Pariser Catwalk. Neben ihrer neuen Frisur trug die 51-Jährige eine schwarze Lederhose, hohe Lederstiefel und ein schlichtes schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck "Polizei". Ebenso kombinierte sie dazu einen langen schwarzen Mantel mit dem gleichen Schriftzug auf dem Rücken. Auch ihr gewohntes strahlendes Lächeln tauschte die Frau von Tom Kaulitz (35) gegen eine ernste Miene ein – ein ziemlich ungewohnter Anblick für ihre Fans.

Wenige Tage zuvor gab Heidi nach sieben Jahren ihr Comeback auf dem Laufsteg bei der L'Oréal-Show. Dort trat das Supermodel noch mit seinem Markenzeichen – der langen blonden Mähne – und mit einem hautengen, bodenlangen Lackkleid, tiefem Ausschnitt und High Heels auf. Doch Heidi war nicht die einzige Prominente, die über den Catwalk stolzierte. Unter anderem zeigten sich Eva Longoria (49) und Kendall Jenner (28) auf demselben Runway.

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum bei der Paris Fashion Week 2024

