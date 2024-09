Heidi Klum überrascht mit neuem Look auf Pariser Laufsteg

Heidi Klum (51) zog bei der Paris Fashion Week alle Blicke auf sich, als sie mit einem völlig neuen Look über den Laufsteg schritt. Am Freitag präsentierte sich das Supermodel in der französischen Metropole mit schulterlangen, leicht gewellten Haaren und einem markanten Pony. Sie trug eine schwarze Lederhose, hohe Lederstiefel und ein schlichtes schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck "Polizei". Ein langer schwarzer Mantel mit dem gleichen Schriftzug auf dem Rücken komplettierte das Outfit. Passend zu dem edgy Look verzichtete Heidi auf ihr gewohntes strahlendes Lächeln und zeigte sich mit ernstem Ausdruck – so hatte man das Supermodel bisher noch nie gesehen.

Wenige Tage zuvor gab die 51-Jährige ihr Laufsteg-Comeback bei der L'Oréal-Show nach sieben Jahren Abstinenz. Dabei glänzte Heidi in ihrem typischen Glamourlook – mit langer blonder Mähne, einem hautengen, bodenlangen Lackkleid, tiefem Ausschnitt und High Heels. Am Dienstagabend herrschte ein regelrechter Starauflauf in Paris – unter die Stars auf dem Catwalk reihten sich unter anderem auch Eva Longoria (49) und Kendall Jenner (28). Im Publikum verfolgten Influencer wie Farina Opoku (33) das Spektakel auf dem Laufsteg.

Abseits des Laufstegs erlebt Heidi derzeit auch privat aufregende Zeiten. Seit ihrer Hochzeit mit dem Musiker Tom Kaulitz (35) im Jahr 2019 scheint sie ihr Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Mit ihren vier Kindern aus früheren Beziehungen und ihrem Ehemann lebt sie in Los Angeles, pendelt aber regelmäßig für berufliche Projekte nach Europa. Erst kürzlich feierte das Mama-Tochter-Duo auf dem Oktoberfest in München. Leni (20) setzte dabei auf eine Lederhose und ein tief ausgeschnittenes Oberteil. Ein echter Hingucker war allerdings ein Brathendl auf dem Kopf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Paris Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige