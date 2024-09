Cruz Beckhams Ex-Freundin behauptet, er habe sie betrogen

War Cruz Beckham (19) etwa untreu? Das deutet seine Ex-Freundin Bby Ivy, mit bürgerlichem Namen Viktoria Reitan, nun zumindest in ihrem neuesten TikTok-Video an! In dem Clip spielt der Brite Gitarre, während die Sängerin sich an ihn anschmiegt und ihn küsst. "So waren wir zusammen, und er hat mich trotzdem betrogen", schreibt die Norwegerin dazu. Ihr Ex äußerte sich bisher noch nicht zu den Affären-Vorwürfen. Er und Bby waren vor rund vier Monaten zusammen.

Interessanterweise hat Cruz' frühere Freundin Issey Moloney das Video gerepostet. Der 19-Jährige war Anfang des Jahres mit Issey zusammen gewesen, vier Monate später bändelte er mit Bby an. Die beiden Frauen scheinen sich angefreundet zu haben und posteten gemeinsam einen Clip mit der Unterschrift: "Wenn er dachte, ihr würdet nie voneinander erfahren, aber jetzt seid ihr beste Freundinnen." In einem weiteren Video behauptete Bby, dass ihr Ex-Freund während der gesamten Beziehung eine andere Frau gesehen habe – sie nannte dabei aber nicht Cruz' Namen.

Cruz ist mittlerweile schon wieder neu vergeben: Er wurde kürzlich mit dem brasilianischen Model Jackie Apostel in London gesehen, nachdem sie im Sommer angeblich zusammengefunden haben. Sie besuchten im Juni unter anderem zusammen das Glastonbury-Festival. Jackie soll den Promi-Spross und seine Familie aktuell auch in Paris begleiten. Im Rahmen der Fashion Week stellt Victoria Beckham (50) dort ihre neueste Kollektion vor. Bleibt abzuwarten, ob Cruz und Jackie dort ihr offizielles Pärchendebüt feiern werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / x__issey__x Issey Moloney im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham im Januar 2023

Anzeige Anzeige