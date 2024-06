Offiziell? Cruz Beckham zeigt sich wieder mit Flamme Jacky

Cruz Beckham (19) möchte kein Geheimnis mehr daraus machen: Er hat eine neue Dame an seiner Seite! Nachdem der Sohn von David Beckham (49) bereits kürzlich von Paparazzi beim Knutschen mit Jackie Apostel erwischt wurde, macht er es nun wohl offiziell. Beim Glastonbury-Festival schreiten die beiden ganz selbstbewusst gemeinsam über das Gelände. Fotos, die Mirror vorliegen, zeigen den Promi-Spross und die Sängerin herrlich normal in entspannten Outfits, wie sie mit Bekannten unterwegs sind. Gemeinsam mit Lila Moss (21), der Tochter von Supermodel Kate Moss (50), stehen sie bei einem der Festivalzelte an, um sich Essen zu bestellen.

Im vergangenen Oktober wurde die Trennung von Cruz von seiner Ex-Freundin Tana Holding publik. "Cruz und Tana haben sich im Sommer heimlich getrennt. Sie sind sehr privat. Es war eine Teenager-Romanze, aber leider hat es einfach nicht funktioniert", verriet ein Insider gegenüber Mail Online. Nach dem Liebes-Aus wurde Cruz mit einer Reihe von anderen Frauen gesichtet, unter anderem mit der Influencerin Issey Maloney und der norwegischen Sängerin Bby Ivy.

Derzeit ist Cruz mit seinem ersten eigenen Album beschäftigt. Bereits vor zweieinhalb Jahren hatte der kleine Bruder von Brooklyn Beckham (25) einen Vertrag mit einer großen Managementfirma unterschrieben, die schon Stars wie Ellie Goulding (37) und Lana Del Rey (39) vertrat. Doch bald soll es endlich etwas zu hören geben. "Der Plan ist, das Album noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen, damit die Leute hören können, woran er seit Jahren hart gearbeitet hat", berichtete eine Quelle laut The Sun. Auch seine neue Flamme Jacky ist Musikerin, die in wenigen Tagen ihre erste Single veröffentlichen wird.

Getty Images Cruz Beckham, Sohn von David Beckham

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham im März 2023

