Für Barbara Schönebergers Fernsehpreis-Look hagelt es Kritik

Barbara Schöneberger (50) konnte bei der diesjährigen Verleihung des Deutschen Fernsehpreises nicht punkten. Die Moderatorin schlüpfte für die Preisverleihung in ein schwarzes Oberteil und eine dunkle Schlaghose. Auf dem Oberteil war eine riesige goldene Rüschen-Kreation befestigt. Bei den Fans kam der Look nicht gut an. "Sieht aus wie ein explodiertes Ferrero Rocher" und "Hatte Frau Schöneberger einen Unfall oder warum ist sie in eine Rettungsdecke gewickelt?", lauteten nur zwei von zahlreichen hämischen Kommentaren auf X.

