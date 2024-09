In Schule gemobbt: Heidi Klum war früher vielen "zu dick"

Heidi Klum (51) ist eines der erfolgreichsten Models weltweit. In ihrer Show Germany's Next Topmodel legt sie seit einigen Jahren viel Wert auf Diversität unter den Models, was lange Zeit nicht der Norm entsprach. In einem Interview mit Bild macht Heidi nun ein schockierendes Geständnis. Die Frau von Tom Kaulitz (35) erzählt, sie strebe große Veränderungen in der Modebranche an und gesteht im Zuge dessen: "Veränderungen brauchen ja immer viel Zeit, vor allem, wenn gewisse Dinge ewig lang vorgelebt wurden. In meiner Schule wurde mir noch gesagt, ich sei zu dick."

Heidi erfüllt für die meisten Menschen wahrscheinlich das perfekte Model-Klischee: schmale Taille, lange Beine, flacher Bauch. Für die Designer sieht das Ganze wohl etwas anders aus, meint die vierfache Mutter: "Wenn ich jetzt versuchen würde, in die Kleider mancher Designer zu schlüpfen, würde ich nicht reinpassen, denn meine Figur entspricht nicht diesen Vorstellungen." Früher habe es genaue Vorschriften darüber gegeben, wie eine Laufstegschönheit auszusehen hat. Keine "wackelnden" Beine. Jede Hautpartie musste straff sein. "Meine Beine haben nicht gewackelt, aber an meinem Körperbau hatten sie etwas auszusetzen", erklärt die 51-Jährige dem Newsportal.

Auch bei der Pariser Fashion Week sorgte Heidi für einen Hingucker und heiße Diskussionen im Netz. Zwar ging es dieses Mal nicht um den Körper des Models, aber um ihre Frisur. Denn mit ihrer Haarpracht auf dem Kopf sah sie ihrem Schwager Bill Kaulitz (35) verblüffend ähnlich, wie Fans im Netz auffiel. "Warum sieht sie aus wie Bill?", "Die Kauklum Zwillinge" und "Haben das die Stylisten nicht gesehen? Das ist das beste Bill-Kaulitz-Double seit Jahren!", lauteten nur drei von vielen weiteren spöttischen Kommentaren unter einem Promiflash-Instagram-Beitrag.

Getty Images Heidi Klum bei der Fashion Week in Paris im September 2024

Getty Images Heidi Klum bei der Paris Fashion Week

