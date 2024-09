Liebeskrise? Leonardo DiCaprio mit Ex-Flirt Neelam unterwegs

Gibt es etwa Ärger im Paradies? Leonardo DiCaprio (49) wurde nach einer Party im Rahmen der Paris Fashion Week in weiblicher Begleitung gesehen – dabei handelt es sich allerdings nicht um Vittoria Ceretti (26), wie Daily Mail berichtet. Der Schauspieler teilte sich ein Taxi mit seinem Ex-Flirt Neelam Gill (29). In der Vergangenheit wurde dem Hollywoodstar mehrfach eine Romanze mit dem Model nachgesagt, die sich aber seit August 2023 erledigt haben dürfte. Denn eigentlich wird Leonardo seit rund einem Jahr eine Beziehung mit Vittoria nachgesagt, auch wenn die beiden ihre Liebe nicht offiziell bestätigt haben. Von dem italienischen Model fehlte an diesem Abend allerdings jegliche Spur.

Eigentlich befindet sich Vittoria momentan auch in Paris. Denn erst vor wenigen Tagen präsentierte sich die Laufstegschönheit bei der Fashion Week für renommierte Modemarken wie Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen (✝40) und Versace auf dem Catwalk. Ende August war zwischen Leonardo und Vittoria auf jeden Fall noch alles im Lot. Denn die beiden Turteltauben verbrachten den heißen Sommer in unmittelbarer Nähe des Mittelmeers inklusive Sonnenbaden an Deck einer Jacht.

Leonardo und Neelam wurden zuletzt im August 2023 gemeinsam gesehen. Zusammen mit einigen weiteren Freunden unternahmen der Titanic-Star und das Model einen entspannten Bootsausflug. Zu einer möglichen Romanze äußerten sich Leonardo und Neelam jedoch nie. Überraschend ist das allerdings nicht. Immerhin trat unmittelbar nach dem Jacht-Ausflug Vittoria in das Leben des Filmstars. Erstmals zusammen wurden die beiden bei einem Date in der Eisdiele gesehen, in der sie sich wahrscheinlich nicht nur vom warmen Wetter abkühlten.

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

