Gemeinsames Eis-Date: Leo DiCaprio kühlt sich mit Model ab

Hat sich Leonardo DiCaprio (48) etwa das nächste Model geangelt? In den vergangenen Monaten machte der Schauspieler vor allem mit seinem Liebesleben auf sich aufmerksam. Die Folge: zahlreiche Schlagzeilen rund um eine angebliche Romanze mit Supermodel Gigi Hadid (28). Doch gehört diese etwa schon wieder der Vergangenheit an? Bilder lassen nun zumindest vermuten, dass der Titanic-Darsteller bereits eine neue Flamme haben könnte. Bei einem sommerlichen Eis-Date kühlte sich Leo mit Model Vittoria Ceretti (25) ab.

Der Hollywoodstar und die 25-Jährige wirkten gut gelaunt, als sie es sich bei Eis und Eiskaffee in der kalifornischen Sommersonne gut gehen ließen. Bilder, die Page Six vorliegen, lassen jedoch vermuten, dass Leo bei seinem kleinen Nachmittags-Rendezvous wohl unerkannt bleiben wollte. Getarnt mit einer Baseballmütze, einer schwarzen Sonnenbrille und einer Gesichtsmaske mischte er sich unauffällig unter die Menge. Ob es sich bei dem Treffen jedoch wirklich um ein Date handelte, ist ungewiss. Weder der Schauspieler noch Vittoria haben sich bisher zu einer möglichen Annäherung geäußert.

Bereits in der Vergangenheit war der Oscar-Preisträger wiederholt in weiblicher Gesellschaft gesichtet worden. Wie Daily Mail berichtet hatte, hatte er erst vor wenigen Wochen im Italien-Urlaub so richtig entspannt. Auch dort wieder mit von der Partie: Zwei gut aussehende, blonde Frauen, die Leo zu keiner Zeit von der Seite gewichen waren.

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

Getty Images Leonardo DiCaprio im April 2023

Getty Images Vittoria Ceretti im Mai 2023

