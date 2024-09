Prinz William blockiert Harrys Rückkehr zu royalen Pflichten

Es ist kein Geheimnis, dass die Beziehung zwischen Prinz Harry (40) und seiner Familie zerrüttet ist. Der Herzog von Sussex und seine Frau Herzogin Meghan (43) verabschiedeten sich vor rund vier Jahren von ihren royalen Pflichten und zogen in die USA. Zu diesem Zeitpunkt soll sich das Paar eigentlich eine Teilzeit-Rolle innerhalb der britischen Königsfamilie gewünscht haben, was Queen Elizabeth (✝96) jedoch ablehnte. Wie OK! berichtet, soll sich auch Prinz William (42) weiterhin sträuben, etwas an dieser Entscheidung zu ändern. "William glaubt nicht, dass Harry die Intelligenz hat, auch nur eine reduzierte Rolle zu übernehmen. Mit anderen Worten: Er hält seinen Bruder für dumm und denkt, dass dieser leichtsinnig schlechten Ratschlägen folgt", behauptet ein Insider.

Dieser Aussage stimmt auch der Adelsexperte Tom Quinn zu – und erklärt im Gespräch mit Express, König Charles (75) sei der gleichen Meinung wie sein ältester Sohn. Demnach gehe es ihm und William darum, "dass man nicht gegen die feste Überzeugung der verstorbenen Königin verstoßen kann", um Harry zu einem "Teilzeit-Royal" zu machen. "Man kann nicht sechs Monate lang mit Prominenten in Amerika verkehren und dann hierher zurückkommen und sich aussuchen, bei welchen Veranstaltungen man dabei sein will", betont er und fügt hinzu: "Ich glaube nicht, dass Charles und William dem zustimmen werden. Allein aus dem Grund, weil Elizabeth diese Idee hasste."

Allem Anschein nach werden die Royals in diesem Punkt wohl vorerst keinen Kompromiss finden. Dabei schien es gerade erst so, als nähere sich die Familie wieder an. Harry feierte vor wenigen Wochen seinen 40. Geburtstag, zu dem ihm das britische Königshaus im Netz Glückwünsche aussprach. Obwohl die Öffentlichkeit nicht damit gerechnet hatte, meldeten sich sein Bruder und dessen Frau Prinzessin Kate (42) ebenfalls auf Instagram zu Wort. "Wir wünschen dem Herzog von Sussex alles Gute zum 40. Geburtstag!", hieß es in ihrem Geburtstagsbeitrag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry im Januar 2017

Anzeige Anzeige