Rebel Wilson und Ramona sollen in Italien geheiratet haben

Schon vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Rebel Wilson (44) den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen will und ihre Ramona Agruma heiraten möchte. Wie ein Insider gegenüber People verrät, soll die Schauspielerin seit Samstag unter der Haube sein. Demnach sollen sich Rebel und Ramona im Rahmen einer romantischen Zeremonie auf der italienischen Insel Sardinien das Jawort gegeben haben. Dass das Paar seine Hochzeit in Italien feiert, kommt nicht von ungefähr: Den ersten gemeinsamen Urlaub verbrachten die Pitch Perfect-Bekanntheit und ihre Verlobte in dem südlich gelegenen Land Europas.

Eigentlich planten Rebel und Ramona sich erst im kommenden Jahr das Jawort zu geben. Das war den beiden aber wohl noch zu weit weg! Bereits am Donnerstag verriet ein Tippgeber gegenüber Daily Mail, dass Rebel die romantische Zeremonie kaum noch erwarten kann: "Rebel ist wirklich aufgeregt, die Liebe ihres Lebens zu heiraten, sie ist absolut begeistert. Es wird atemberaubend und superromantisch werden. Sie ist wahnsinnig verliebt und kann es kaum erwarten, zu heiraten."

Rebel und Ramona sind seit Sommer 2022 offiziell zusammen. Gemeinsam durften die beiden Frauen auch schon eine kleine Tochter namens Royce auf der Welt begrüßen. Anfang dieses Jahres folgte dann die Verlobung, von der Rebel in der Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" freudig berichtete: "Ich habe mich mit meiner Disney-Prinzessin in Disneyland verlobt. Ich hatte einen Geiger, der 'Can You Feel The Love Tonight' gespielt hat, dazu gab es Rosenblätter. Es war sehr, sehr romantisch."

Getty Images Rebel Wilson mit ihrer Verlobten Ramona Agruma im Mai 2023

Getty Images Rebel Wilson und ihre Tochter beim Internationalen Film Festival in Toronto, 2024

