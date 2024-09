So stellt sich "Beauty & The Nerd"-Babu ihren Traummann vor

Nach ihrer Teilnahme an Beauty & The Nerd war Babu kurze Zeit vergeben. Mit ihrem damaligen Freund wollte es aber nicht so wirklich klappen. Nun ist die Oberhausenerin wieder Single. Im Promiflash-Interview erklärt sie, welche Vorstellungen sie von dem Mann an ihrer Seite hat: "Mein Traummann müsste sehr selbstreflektiert sein. Er sollte auf jeden Fall im Leben stehen, er soll wissen, was er will und er sollte nicht nur mein Partner sein, sondern auch mein bester Freund."

Babu wolle ihrem Partner nämlich alles erzählen können. "Ich muss mit ihm lachen können, ich muss mit ihm weinen können", ergänzt die Inhaberin eines Kosmetiksalons im Gespräch mit Promiflash. Gewisse Fähigkeiten und Merkmale müsse ihr Traummann auch mitbringen, scherzt Babu: "Und ganz wichtig ist, dass er handwerklich begabt ist. Und bitte 1,90 Meter groß wäre super, weil ich bin 1,74 Meter."

Erst mal wolle sich Babu aber auf ihre Zukunft fokussieren. Im Privatleben der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Verführerin steht nämlich einiges an: "Ich mache jetzt gerade meinen Heilpraktiker, den muss ich erst mal durchziehen, der geht ja jetzt erst mal zwei Jahre und dann mal gucken, was für Shows jetzt noch anstehen." Auch das Thema Auswandern wolle Babu in naher Zukunft angehen, wie sie Promiflash erklärte.

Instagram / babuu.official Babu, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / babuu.official Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

