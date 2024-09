Das war der Grund für Babus "Beauty & The Nerd"-Teilnahme

Bei der diesjährigen Staffel von Beauty & The Nerd stellte Babu gemeinsam mit ihrem Nerd Kilian ihr Können in zahlreichen Challenges unter Beweis und musste kurz vor dem Finale ihre Koffer packen. Im Interview mit Promiflash erklärt Babu nun, warum sie ausgerechnet an diesem Format teilnehmen wollte. "Ich liebe das halt, ich liebe kleine Nerdys", verrät die Beauty-Salon-Inhaberin und ergänzt: "Da dachte ich mir, das ist das richtige Format, da bewirbst du dich jetzt. Und dann haben sie mich ja genommen."

Babu erzählt davon, dass ihr Faible für Nerds sie bereits seit ihrer Schulzeit begleitet. Schon damals habe sich die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin für die vermeintlichen Außenseiter eingesetzt und versucht, ihnen im Falle von Mobbing zur Seite zu stehen. Deshalb habe Babu vor allem die Tatsache überzeugt, dass der Fokus der Sendung nicht auf Dating, sondern auf einer guten Zusammenarbeit zwischen den sogenannten Beautys und den Nerds liegt. "Du machst Challenges mit Personen, die du vorher nicht kanntest, du modelst die Nerds um und lernst gleichzeitig deren Welt kennen", schwärmt sie von der Show.

Die Beauty plaudert im Promiflash-Interview außerdem aus, dass sie sich bereits Gedanken über ihre Zukunft im Reality-TV gemacht hat. Neben Are You The One – Reality Stars in Love könne sich Babu unter anderem auch eine Teilnahme an Kampf der Realitystars und dem Dschungelcamp vorstellen. Es gäbe jedoch auch die eine oder andere Show, bei der sie eine Anfrage ablehnen würde. "Ex on the Beach wäre jetzt nicht so was für mich, wenn ich ehrlich bin", gesteht die Oberhausenerin.

Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

