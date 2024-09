Das sind "Beauty & The Nerd"-Babus Pläne für die Zukunft

Babu konnte mit ihrer Teilnahme an Beauty & The Nerd ihre ersten Schritte im Reality-TV machen. Doch auch abseits ihrer TV-Karriere hat die Oberhausenerin einiges zu tun. Unter anderem ist sie Inhaberin eines Kosmetiksalons. Im Promiflash-Interview plaudert Babu aus, was ihre Pläne in naher Zukunft sind: "Ich mache jetzt gerade meinen Heilpraktiker, den muss ich erst mal durchziehen, der geht ja jetzt erst mal zwei Jahre, und dann mal gucken, was für Shows jetzt noch anstehen." Falls Anfragen für Formate eintrudeln, wäre sie "auf jeden Fall dabei".

Für ihre Karriere arbeitet Babu sehr hart. Auch wenn das bedeutet, Deutschland den Rücken zu kehren. "Ich bin sehr karrierefixiert, und mal gucken, wo es mich da hinführt. Ich denke aber nicht, dass ich in Deutschland bleiben werde, vielleicht gehe ich auch mal in die Schweiz", verrät sie im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich sehe mich in fünf Jahren auf jeden Fall nicht mehr in Deutschland, entweder in der Schweiz oder in Spanien."

Das Thema Auswandern habe auch einen bestimmten Grund, den Babu im Interview mit Promiflash erklärt: "Ich finde, in Deutschland sind die Menschen immer so negativ und ich bin ein sehr positiver Mensch und das zieht einen dann immer ein bisschen runter." Auch in ihrem Kosmetikstudio werde Babu manchmal mit den persönlichen Problemen ihrer Kunden konfrontiert: "Ich fühle mich auch manchmal bei meiner Arbeit, als wäre ich ein kleiner Therapeut. Eigentlich müsste ich extra Geld dafür nehmen, weil ich mir die ganzen Probleme anhören muss."

Instagram / babuu.official Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

ProSieben Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

