Würde "Beauty & The Nerd"-Babu mit Partner ins Reality-TV?

Babu war nach ihrer Teilnahme an Beauty & The Nerd kurzzeitig vergeben, ist mittlerweile aber wieder Single. Mit Promiflash plaudert die Inhaberin eines Kosmetiksalons darüber, ob sie mit einem Partner gemeinsam an Reality-TV-Shows teilnehmen würde: "Ich glaube, wenn die Basis der Beziehung stimmt, könnte man ein Format zusammen machen. Wenn die Beziehung instabil ist, dann würde ich es eher nicht machen, weil man da erst mal an sich arbeiten muss. Aber im Grunde genommen ja, auf jeden Fall."

Dafür bräuchte Babu aber erst mal einen Partner. Von dem hat sie auch schon eine genaue Vorstellung, wie sie im Gespräch mit Promiflash ausplauderte: "Mein Traummann müsste sehr selbstreflektiert sein. Er sollte auf jeden Fall im Leben stehen, er soll wissen, was er will und er sollte nicht nur mein Partner sein, sondern auch mein bester Freund." Scherzend fügte sie hinzu: "Und ganz wichtig ist, dass er handwerklich begabt ist. Und bitte 1,90 Meter groß wäre super, weil ich bin 1,74 Meter."

Doch erst mal wolle sich Babu auf ihre Karriere fokussieren. Sie mache die kommenden zwei Jahre ihren Heilpraktiker und könne sich danach sogar vorstellen, Deutschland zu verlassen. "Ich bin sehr karrierefixiert und mal gucken, wo es mich da hinführt. Ich denke aber nicht, dass ich in Deutschland bleiben werde, vielleicht gehe ich auch mal in die Schweiz", erklärte sie im Interview mit Promiflash und fügte hinzu: "Ich sehe mich in fünf Jahren auf jeden Fall nicht mehr in Deutschland, entweder in der Schweiz oder in Spanien."

Instagram / babuu.official Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

