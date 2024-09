Babu meint: Kim Virginia kann im TV nur "Poppen und Drama"

Babu lässt im exklusiven Interview mit Promiflash ihre Zeit bei Beauty & The Nerd Revue passieren. Mit einigen ihrer Mitstreiter bekam sie sich nämlich während der Zeit in der Show immer wieder in die Haare – darunter auch mit Reality-Diva Kim Virginia Hartung (29). Wie sie aber jetzt im Interview erzählt, seien sie nicht durchgängig Rivalinnen gewesen: "Wir hatten am Anfang unsere Reibereien, [Kim] ist mir ziemlich hart auf den Sack gegangen, aber danach haben wir ziemlich normal miteinander geredet." Der Frieden war jedoch nicht von Dauer: Babu verrät, dass Kim ab dem Moment der Ausstrahlung aus heiterem Himmel öffentlich gegen sie stichelte.

Die Beautysalon-Inhaberin ist sich jedoch sicher, dass der Grund für die einseitigen Zankereien nicht persönlich gewesen seien, sondern viel mehr der Unterhaltung der Zuschauer dienen sollte. Da Kims eigentliche Rivalin im Format - Linda - schon in den ersten Folgen gehen musste, konzentrierte sie sich auf Babu: "Weil Linda ja nicht da war, musste sie sich ja dann irgendwie was ausdenken, wo sie ein bisschen Welle macht." Dass sich die einstige Dschungelcamp-Kandidatin dann ausgerechnet gegen sie gewendet habe, nimmt sie daher locker und schießt im Interview zurück: "Sie kann ja leider nichts anderes, entweder ist sie im Format mit irgendwem am Poppen oder muss ein bisschen Drama machen, damit sie im Fokus ist."

Babu brachte schon in einem früheren Promiflash-Interview klar zum Ausdruck, dass sie nicht viel von ihrer "Beauty & The Nerd"-Mitstreiterin Kim hält und betonte sogar, dass sie sich nicht über den Sieg der Krawallnudel freuen würde. "Salvatore habe ich den Sieg zu 100 Prozent gegönnt, denn im Gegensatz zu ihm ist Kim absolut fake", meinte Babu. Dass Kim tatsächlich nicht ihr wahres Gesicht in der Sendung zeigte, belegte sie mit den Aussagen von Kims Mutter in einer Videobotschaft: "Kim macht einfach alles, um ins Rampenlicht zu kommen, was sehr peinlich für ihre Mutter ist. Diese betonte in ihrer Videobotschaft extra, dass sie hoffe, dass Kim mal ihre echte Seite zeigt. Das sagt ja schon alles, oder?"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / babuu.official Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

