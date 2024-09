An den TV-Formaten will "Beauty & The Nerd"-Babu teilnehmen

Steht Babu demnächst eine steile Karriere im Reality-TV bevor? Vor ihrer Teilnahme an Beauty & The Nerd war die Kosmetikerin bereits Verführerin bei Temptation Island V.I.P. Im Promiflash-Interview verrät Babu, an welchen Formaten sie noch teilnehmen möchte: "Are You The One – Reality Stars in Love finde ich auf jeden Fall geil, Kampf der Realitystars und das Dschungelcamp, halt so die Standardsachen."

Allerdings würde die Oberhausenerin auch nicht jede Anfrage für Realityshows annehmen. "Ex on the Beach wäre jetzt nicht so was für mich, wenn ich ehrlich bin", gibt Babu im Gespräch mit Promiflash zu. Ob dahinter vielleicht eine Vorgeschichte mit einem Verflossenen steckt? Immerhin war sie nach ihrer Teilnahme an "Beauty & The Nerd" kurzzeitig vergeben. Datingformate kämen für Babu aber grundsätzlich wieder infrage: "Jetzt bin ich ja wieder am Start."

Ihr TV-Debüt feierte Babu 2022 in der dritten Staffel von "Temptation Island V.I.P.". Dort versuchte sie, die vergebenen Männer Aleksandar Petrovic (33), Tommy Pedroni (29), Luigi Birofio (25) und Aurelio Savina (46) um den Finger zu wickeln. In der legendären Staffel betrog Aleks seine Freundin Christina Dimitriou (32) mit seiner Verführerin Vanessa Nwattu – die beiden sind auch heute noch ein glückliches Paar.

Anzeige Anzeige

Instagram / babuubeauty_work Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / babuu.official Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige