Welcher Monat? So weit ist schwangere Fiona Erdmann schon

Wann kann Fiona Erdmann (36) ihr nächstes Familienmitglied in den Armen halten? Erst vor wenigen Tagen überraschte die Influencerin ihre Fans mit ihren Babynews – nun verrät sie, wie weit ihre Schwangerschaft schon vorangeschritten ist. "Nur noch zwanzig Wochen", berichtet die Ex-GNTM-Kandidatin in einem Instagram-Video, in dem sie ihren Babybauch zeigt. Sie ist somit bereits in der letzten Woche des fünften Schwangerschaftsmonats – ihr Kind wird also voraussichtlich im Februar 2025 das Licht der Welt erblicken.

Die Fans finden es toll, dass die Unternehmerin ihr kleines Geheimnis erst einmal nur mit ihrer Familie teilen wollte. "Ich liebe es, wenn man es erst so spät erfährt, da ist die Wartezeit für uns kürzer. Nur das Beste", kommentiert beispielsweise ein User unter Fionas Beitrag. Zwei weitere schreiben: "Ich hatte auch circa auf den fünften Monat getippt. Klasse, dass du euer Geheimnis so lange behüten konntest" und "Du strahlst so außergewöhnlich bezaubernd, fast magisch! Ich freue mich für euch."

Fiona und ihr Mann Mou sind bereits stolze Eltern von zwei Kindern. Anfang dieses Jahres musste die 36-Jährige bereits zum zweiten Mal eine Fehlgeburt durchmachen. Ihre jetzige Schwangerschaft ist für sie deshalb ein Wunder: "Ich habe immer an Wunder geglaubt – und du bist mein nächstes. Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen", schwärmte sie, als sie ihre Babynews vergangene Woche bekanntmachte.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo

