Beim "Bauer sucht Frau"-Auftakt fließen direkt die Tränen

Heute startet die 20. Staffel Bauer sucht Frau. Eigentlich ein Grund zur Freude – in Folge eins werden allerdings bereits die ersten Herzen gebrochen. Landwirt Paul trifft beim Scheunenfest auf drei junge Damen, die ihn unbedingt näher kennenlernen wollen. In die Hofwoche mitnehmen will er allerdings nur eine der Kandidatinnen. Seine Wahl fällt auf die Kindergärtnerin Sarah, die das Angebot begeistert annimmt. Bei den beiden Hinterbliebenen hingegen herrscht Krisenstimmung. Viola-Linnea wirkt geknickt, Anna bricht sogar in Tränen aus und muss von Moderatorin Inka Bause (55) getröstet werden. "Das tut schon weh", schluchzt die 21-Jährige und gesteht, sich schon in Paul verliebt zu haben.

Die Abfuhr ist eine herbe Enttäuschung für Viola-Linnea und Anna – immerhin haben sich die beiden ordentlich ins Zeug gelegt. Um das Herz des 22-Jährigen zu erobern, brachte Viola-Linnea eine Flasche Schnaps mit und schenkte ihrem Herzblatt direkt ein. Anna setzte noch einen drauf und packte ihre Gitarre aus. Mit ihrer Interpretation von "I Wanna Dance with Somebody" von Whitney Houston (✝48) heimste sie Lob und Applaus ein. Auch Inka stellte vor der tränenreichen Entscheidung noch voller Freude fest, wie harmonisch das Quartett doch wirke. "Ich bin eben reingekommen und hab euch so schön lachen gehört. So soll das Scheunenfest sein", schwärmte sie.

Ob Paul die richtige Entscheidung getroffen hat und sich zwischen ihm und Sarah etwas entwickelt, wird sich in den kommenden Folgen wohl zeigen. Ihre Chancen stehen nicht schlecht: In 20 Jahren "Bauer sucht Frau"-Historie ist schon zig Male der Funke übergesprungen. Über 40 Ehen sind bereits aus der Datingshow entstanden, wie RTL in einer Pressemitteilung stolz bekannt gegeben hat. Noch zahlreicher als die Hochzeiten waren in den letzten zwei Jahrzehnten nur die Geburten: Mittlerweile gibt es rund 50 "Bauer sucht Frau"-Babys wie zuletzt die kleine Tochter von Milchbauer André Ur (34).

RTL / Stefan Gregorowius Paul von "Bauer sucht Frau", 2024

RTL Julia und André bei "Bauer sucht Frau" 2023

