Nach Eklat: Giovanni Pernice geht zu italienischer Tanzshow

Giovanni Pernice (34) wagt einen Neuanfang! Viele Jahre war der Profitänzer Teil des Strictly Come Dancing-Casts. Im Mai dieses Jahres wurde jedoch sein Ausstieg aus der Show bekanntgegeben. Nun widmet sich der gebürtige Italiener einer neuen Herausforderung. Kürzlich gab er auf seinem Instagram-Profil bekannt, ab sofort beim italienischen Äquivalent der Tanzshow mitzuwirken: "Ich freue mich, ankündigen zu können, dass ich ab nächster Woche zur Besetzung von 'Ballando con le Stelle' – dem italienischen Dancing with the Stars – gehören werde. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen und für euch alle wieder zu tanzen!"

In der Kommentarspalte unter dem Netzbeitrag erhielt Giovanni fast ausschließlich positives Feedback für seinen angekündigten Schritt. Bei vielen Anhängern des Tänzers geht jedoch ein Gefühl der Trauer einher, da sie ihr Idol in der britischen Tanzshow vermissen werden. So schrieb ein Nutzer: "Glückwunsch. Der Verlust der BBC ist ein Gewinn für Italien. Können wir es irgendwo anschauen?" Ein weiterer Fan fand etwas deutlichere Worte und schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, Gio. Gut gemacht, aber wir werden dich vermissen. Ich wünschte, du wärst nie mit Amanda kombiniert worden."

Mit dieser Anmerkung spielte der Fan des Tänzers wohl auf die Vorwürfe an, denen der 33-Jährige seit einigen Monaten gegenübersteht – und die letztendlich zu seinem Ausstieg aus der beliebten Tanzsendung führten. Wie The Standard berichtete, hatte ihn seine damalige Tanzpartnerin Amanda Abbington (50) beschuldigt, während des Trainings toxische Methoden angewandt zu haben – unter anderem sei es zu Mobbing und aggressivem Verhalten gekommen. Doch Giovanni wies diese Behauptungen vehement von sich. Und auch BBC, der Sender des TV-Formats, steht wohl auf seiner Seite und entlastete ihn kürzlich. Wie Mail on Sunday von Insidern erfahren haben soll, gebe es nämlich keine Beweise dafür, dass Giovanni seine Tanzpartnerin gemobbt hat.

Getty Images Giovanni Pernice, Tänzer

Getty Images Amanda Abbington im Juni 2023 in London

