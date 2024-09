Dürfen Jason Kelces Kinder Travis Kelces Horrorserie sehen?

Travis Kelce (34), bekannt als Star der Kansas City Chiefs, wird bald in der neuen Serie "Grotesquerie" von Ryan Murphy (58) zu sehen sein. Sein Bruder Jason Kelce (36), ehemaliger Philadelphia-Eagles-Spieler und nun Podcaster, brachte in der neuesten Episode ihres gemeinsamen Podcasts "New Heights" einen humorvollen Punkt zur Sprache. Er scherzte, dass seine Frau Kylie Kelce (32) ihn "umbringen" würde, wenn er ihre drei Töchter, Elliotte, Wyatt und Bennett, die erst zwischen 19 Monaten und 4 Jahren alt sind, die Horrorserie schauen lässt.

"Wirst du der Bösewicht sein?", fragte Jason mit einem Augenzwinkern seinen Bruder. Travis entgegnete lachend: "Das kann ich dir nicht verraten. Du musst es dir ansehen. Lass die Mädels auf jeden Fall zuschauen, die werden diese Show lieben." Trotz des Scherzes fügte er schnell hinzu, dass er seinen Nichten den Gruselspaß nicht ernsthaft zumuten würde: "Das war ein Witz. Lass die Mädels auf keinen Fall zuschauen", betonte er lachend. Offensichtlich ist die düstere Serie für Kleinkinder viel zu anspruchsvoll und komplex. Besonders, da die Show einige unerwartete Wendungen und Überraschungen bereithalten soll.

Abseits des Bildschirms erlebt Jason auch privat einen neuen Lebensabschnitt. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere bei den Philadelphia Eagles hat er nun bei ESPNs Team Monday Night Countdown Fuß gefasst. Seine Frau äußerte sich stolz und unterstützend auf Instagram: "Die Mädchen und ich jubeln dir in diesem neuen Kapitel zu!" Die Familie unterstützte ihn während des Trainingslagers der Eagles im Sommer und ist gespannt auf sein neues Karriereabenteuer außerhalb des Spielfelds.

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige