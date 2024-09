Walt Disney World mit Kids war Jason Kelces schönster Tag

Jason Kelce (36) hat sein bisher schönstes Erlebnis des Jahres geteilt! Der ehemalige NFL-Star ließ im Gespräch mit People das vergangene Jahr Revue passieren. Dabei verriet er, dass ein Besuch in der Walt Disney World mit seinen drei Töchtern Bennett, Elliotte und Wyatt im Februar sein absolutes Lieblingsereignis war. "Ich weiß nicht, ob es etwas gibt, das das übertrifft", schwärmte der einstige Philadelphia-Eagles-Spieler. Obwohl er zugibt, dass ein Ausflug zu einem Vergnügungspark mit Kindern nicht immer rundläuft, bezeichnete er den Tag als besonders bedeutsam. "Jeder, der schon einmal mit Kindern unter vier Jahren in der Walt Disney World war, weiß, dass es nicht gerade perfekt ist, aber Spaß macht", witzelt Jason.

Die drei Kinder erzieht er gemeinsam mit Ehefrau Kylie Kelce (32). Für seine Familie hat der Sportler nun auch mehr Zeit, denn nach der vergangenen Saison kündigte er seinen Rücktritt als Profisportler an. Aber ganz vom Football ablassen möchte der Bruder von Travis Kelce (34) nicht. In der kommenden Saison wird er die Spiele analysieren und kommentieren. Auf die neuen Herausforderungen freut er sich sehr, wie im weiteren Gespräch deutlich wird: "Ich freue mich auf all die Dinge, an denen ich nie wirklich mit den Fans teilnehmen konnte, weil ich all die Jahre lang ein Spieler war. Jetzt darf ich zum ersten Mal ein Fan sein."

Jason spielte 13 Jahre lang in der NFL Football. Im Jahr 2011 wurde der 36-Jährige von den Philadelphia Eagles ausgewählt und wechselte seitdem sein Team nicht mehr. Er spielte auf der Position des Centers und gewann im Laufe seiner Karriere einmal den Super Bowl. 2023 stand ihm ein besonderes Highlight seiner Karriere bevor: Zum ersten Mal in der Geschichte der NFL traten beim Super Bowl zwei Brüder gegeneinander an, als Jason gegen seinen Bruder Travis und dessen Team, die Kansas City Chiefs, spielen musste. Damals gewann allerdings der Freund von Taylor Swift (34).

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce, ehemaliger NFL-Profi

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass das Jasons Lieblingstag war? Ja, das war bestimmt toll! Nee, ich dachte, das wäre bestimmt etwas beim Football gewesen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de