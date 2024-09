Erste Wahl: Sie dürfen mit zur "Bauer sucht Frau"-Hofwoche

Bauer sucht Frau geht schon in die 20. Runde. Anlässlich des großen Jubiläums erhalten in diesem Jahr extra viele Bauern eine Starthilfe in Sachen Liebe. In Folge eins beginnt das Abenteuer für die ersten sieben Anwärter und Anwärterinnen. Beim Scheunenfest lernt Paul gleich drei junge Damen kennen. Der Jungbauer, der mit seinen 22 Jahren der jüngste Teilnehmer aller 20 Staffeln ist, entscheidet sich für die Kindergärtnerin Sarah. Ein herber Schlag für die anderen Kandidatinnen – bei Anna fließen prompt die Tränen. Auch bei der folgenden Entscheidung ist die Enttäuschung groß. Der Geflügelhalter Andreas wählt Lisa-Marie für die Hofwoche aus. Fiona, die nun wieder nach Hause gehen muss, gesteht: "Auf einer Skala von eins bis zehn bin ich schon so elf von zehn traurig."

Marcel ist mehr als glücklich mit seinen Damen. "Ich werde die ganze Zeit angestrahlt und vor Schönheit fast geblendet", freut er sich. Der Unterfranke folgt seinem Bauchgefühl und nimmt Jasmin mit – die Mutter eines Sohnes fällt ihm vor Freude gleich in die Arme. Manfred ist nicht nur Besitzer eines Bio-Milchviehbetriebs und Berufsschullehrer, er hat auch bereits einen kleinen Sohn. Dass Zweifachmama Susanne sich eine Patchworkfamilie mit ihm vorstellen kann, freut den 38-Jährigen sehr. Mit seiner Wahl ist sich Manfred sogar so sicher, dass er keine weitere Frau zum Scheunenfest eingeladen hat. "Das langt ja", meint der Bayer. In der Hofwoche wollen die beiden ihrer gemeinsamen Zukunft eine Chance geben. Auch André fiel die Entscheidung nicht schwer – der Rindermäster gesteht, er habe sich direkt in die Augen von Sophie verknallt und lädt sie auf seinen Hof ein.

Der Niedersachse Konny entscheidet sich für Doris. "Möchtest du überhaupt mitkommen?", fragt er seine Auserwählte – diese stimmt zu. "Na siehste", meint Konny zufrieden. Ute, die nicht mit zur Hofwoche darf, ist sich sicher: Der Besitzer einer Pferdepension hat die falsche Entscheidung getroffen. Zu guter Letzt darf Ponyhofbetreiberin Jenny eine Einladung aussprechen. Die 58-Jährige wählt Sverre, der in seiner Freizeit in einem Shanty-Chor singt und beim Scheunenfest direkt ein Liedchen anstimmt.

RTL / Stefan Gregorowius Paul von "Bauer sucht Frau", 2024

RTL Manfred, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2024

