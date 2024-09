Hat Mariah Carey ihrem Vater den letzten Wunsch verwehrt?

Mariah Careys (55) Vater Alfred Roy hatte kurz vor seinem Tod im Jahr 2002 einen letzten Wunsch: Er wollte, dass sich seine Töchter, Mariah und ihre entfremdete Schwester Alison, wieder versöhnen. Dies gab die Sängerin selbst in ihrem Buch "Ganz ich selbst" aus dem Jahr 2020 zu. Doch auch 22 Jahre nach Alfreds Ableben bleibt dieser Wunsch unerfüllt. Denn Alison verstarb im August im Alter von 63 Jahren in ihrem Apartment in New York, ohne sich jemals mit ihrer berühmten Schwester auszusprechen. In ihren letzten Tagen wurde sie von ihrem langjährigen Freund David Baker begleitet, der neben ihr wachte. Er erklärt gegenüber The U.S. Sun: "Mariah hat jetzt für immer den letzten Wunsch ihres Vaters und ihrer Schwester verweigert."

Alison sprach laut David häufig darüber, dass sie sich von der Pop-Diva "verlassen" fühlte. "Nachdem Alison in häuslicher Hospizpflege kam und wusste, sie würde sterben, sagte sie mir, sie wolle mit Mariah sprechen, 'bevor es zu spät ist'", offenbart David im Interview weiter. Er hätte keine Telefonnummer gehabt, aber alles getan, um die Sängerin über den Zustand ihrer Schwester in Kenntnis zu setzen. Seiner Aussage nach versuchte er, Mariah über soziale Medien und durch eine Kontaktaufnahme mit ihren Kindern zu informieren, doch es kam zu keiner Reaktion. Die Sängerin hätte ihre Schwester "zumindest anrufen" können, bemängelt David.

Die "We Belong Together"-Interpretin äußerte sich Ende August in einem Gespräch mit People zum Verlust ihrer Mutter Patricia und dem Tod ihrer Schwester Alison: "Mein Herz ist gebrochen, weil ich meine Mutter an diesem Wochenende verloren habe. Tragischerweise verlor meine Schwester am selben Tag ihr Leben." Mit ihrer Schwester hatte sie jedoch jahrelang Probleme. In ihren Memoiren erklärte Mariah dazu, dass es für sie emotional und physisch sicherer sei, keinen Kontakt zu Alison zu haben. Sie warf ihr vor, sie habe sie mit Valium betäubt und zur Prostitution gezwungen. Hingegen pflegte die Musikerin zu ihrer Mutter noch Kontakt. In ihrem Statement zeigte Mariah sich dankbar dafür, dass sie Patricias letzte Woche mit ihr verbringen konnte.

MEGA Alison Carey, Mariah Careys Schwester

Getty Images Mariah Carey, Sängerin