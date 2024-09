"Make Love, Fake Love"-Ilias versucht sein Glück bei DSDS

Ilias El-Asri ist bald wieder im TV zu sehen! Er hat bereits in der ersten Staffel der Make Love, Fake Love mitgemacht. Nun will er sein Gesangstalent unter Beweis stellen. In einem TikTok-Video verkündet der Content-Creator: "Ich bin dieses Jahr bei DSDS dabei!" Das hat er offenbar schon länger vorgehabt. "Ist auf jeden Fall sehr krass, es war schon immer mein Traum, da mal mitzumachen", führt Ilias aus.

Mehr zu seiner Teilnahme verrät der TikToker allerdings noch nicht. Am kommenden Mittwoch läuft die Folge mit Ilias um 20:15 Uhr auf RTL. Echte Fans der Castingshow mit Dieter Bohlen (70) können sie jedoch schon vor der Ausstrahlung auf RTL+ schauen. "Mal gucken, wohin die Reise geht", teasert Ilias in seinem Video an.

Bei "Make Love, Fake Love" hatte Ilias versucht, Yeliz Koc (30) für sich zu gewinnen, sich jedoch entschieden, die Show freiwillig zu verlassen. Seine wahre Liebe im echten Leben war ihm wichtiger als der Sieg in einer Fernsehsendung. Nun möchte er zeigen, was wirklich in ihm steckt, und seinen Traum von der Musik verfolgen. Mit seiner Teilnahme bei DSDS wagt er einen neuen Schritt und hofft, die Jury und das Publikum von seinem Talent zu überzeugen. Ob ihm das gelingen wird, bleibt abzuwarten, doch Ilias ist fest entschlossen, sich der Herausforderung zu stellen.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Ilias El-Asri beim DSDS-Casting

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Ilias

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige