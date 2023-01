"Make Love, Fake Love"-Kandidat gibt zu: Er ist vergeben!

So langsam wird das Haus leerer! Zurzeit sucht Yeliz Koc (29) in ihrer Datingshow Make Love, Fake Love nach einem neuen Partner. Doch in der Show muss sie erst herausfinden, welche Kandidaten vergeben und welche single sind. Mehrere schickte sie schon nach Hause – darunter auch Vergebene wie etwa Cem. Doch nun stellte sich ein Kandidat vor die Gruppe und gestand: Er ist vergeben!

Nachdem in der neuesten Folge Cem von Yeliz rausgeworfen wurde, offenbarte sich plötzlich Ilias. Er bat darum, noch ein paar Worte loswerden zu können. "Ich hatte auch so eine Fassade hier in der Villa, ihr seid wirklich krasse Typen. [...] Ich habe eine Freundin da draußen, mit der bin ich überglücklich", gab Ilias zu. Er vermisse seine Freundin zu sehr, daher zog er nun die Reißleine: "Ich konnte das nicht aufrechterhalten, es tut mir wirklich leid, aber ich verlasse heute die Villa."

Yeliz wirkte etwas schockiert, war aber von dem Auszug nicht wirklich getroffen. Stattdessen stürzte der Abschied von Ilias seine Mitkandidaten in große Trauer: Jannik Kontalis und Sidar Sahin fingen an zu weinen! "Ich bin glücklich, dass sie eine Freundin haben, aber ich bin auch traurig, dass sie weg sind", äußerte sich Sidar über den Auszug seiner Kollegen.

"Make Love, Fake Love" ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Ilias

RTL Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Make Love, Fake Love, RTL+ Jannik Kontalis und Sidar Sahin bei "Make Love, Fake Love"

