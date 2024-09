Neue Romanze? Kylie Minogue total vertraut mit Lenny Kravitz

Kylie Minogue (56) und Lenny Kravitz (60) trafen sich in der vergangenen Woche beim Formel-1-Grand-Prix in Singapur und sorgten dabei für Spekulationen über eine neue Romanze. Die beiden Musik-Ikonen wurden beim Feiern gesichtet und zeigten sich währenddessen äußerst vertraut. Ein Insider verriet gegenüber New Idea: "Im Moment sind sie beide ungebunden, also war es kein Wunder, dass in Singapur die Funken flogen." Sowohl die Sängerin als auch der Rocker sind schon seit einiger Zeit Single.

Auf Instagram heizte Kylie die Gerüchteküche noch mal richtig an. Sie teilte ein Video von dem Event, in dem sie lachend in Lennys Arme läuft. Dazu schrieb die 56-Jährige: "Ich liebe, liebe, liebe Lenny Kravitz. Wir beide hier bei der Formel-1 in Singapur… Was für eine Zeit!" Dazu postete die "Can't Get You Out of My Head"-Interpretin noch ein paar rote Herzen. Lenny antwortete prompt: "Ich liebe, liebe, liebe dich, Kylie."

Die Verbindung zwischen Kylie und Lenny reicht bis in die frühen 90er-Jahre zurück, als sie nach Kylies Trennung von Michael Hutchence (✝37) eine kurze Romanze gehabt haben sollen. Lenny hatte zu dieser Zeit seine Ehe mit Lisa Bonet (56) beendet. Beide Künstler haben seitdem beeindruckende Solokarrieren hingelegt und teilen die Leidenschaft für Musik und Performance. Kylies letzte Beziehung zu Paul Solomons, dem ehemaligen Kreativdirektor des britischen GQ-Magazins, soll Berichten zufolge kürzlich aufgrund der Herausforderungen einer Fernbeziehung geendet haben. Lenny hingegen geht schon seit mehreren Jahren als Single durchs Leben.

Instagram / kylieminogue Kylie Minogue und Lenny Kravitz in Singapur

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

