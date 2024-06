Seit neun Jahren keine Flamme? Lenny Kravitz lebt enthaltsam

Zum Leben eines Rockstars gehören wilde Liebeleien dazu! Allerdings nicht für Lenny Kravitz (60). Der Musiker wurde in seinem Leben schon mit vielen schönen Damen in Verbindung gebracht und war auch schon verheiratet gewesen. Doch vor einigen Jahren hat er einen anderen Weg eingeschlagen. Im Interview mit The Guardian verrät er, dass er den Betrug seines Vaters gegenüber seiner Mutter in jungen Jahren miterlebt hatte. Seitdem will er verhindern, in die gleichen Fußstapfen zu treten, und hatte deshalb seit neun Jahren keine ernste Beziehung mehr. "Es ist eine Frage der Spiritualität", erzählt er über seine Lebensweise und verrät danach, dass er so lange zölibatär leben will, bis er die Richtige für sich gefunden hat.

Über die vergangenen Jahre hat Lenny sich große Disziplin erarbeitet. Er verfolgt eine strikte Diät und geht mehrmals die Woche ins Fitnessstudio. Dasselbe Durchhaltevermögen will er auch in sein Liebesleben implementieren. Wie genau er das geschafft hat? "Ich habe Verantwortung übernommen. Lasse meine Gelüste nicht über mich bestimmen. Ich habe mich in meinen Gewohnheiten und in der Art, wie ich lebe, sehr festgelegt", erklärte er im Interview.

Dass Lenny schon so lange nicht mehr in einer ernsthaften Beziehung war, ist schon überraschend. Immerhin wurde er in diesem Jahr allein mit gleich zwei Damen in Verbindung gebracht. Anfang März wurde ihm eine Romanze mit Sängerin Ellie Goulding (37) nachgesagt. Die hatte sich nicht bestätigt, die beiden sind nur enge Freunde. Kurz danach sollte der Rocker allerdings mit Gesangswunder Mariah Carey (55) angebandelt haben. Laut einem Insider, der sich im Podcast "Deux U" zu Wort gemeldet hatte, sollen die beiden wohl noch dieses Jahr eine Beziehung öffentlich machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lenny Kravitz bei einem Auftritt in Buenos Aires, März 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress Mariah Carey und Lenny Kravitz in Cannes, 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Lenny lebt wirklich enthaltsam? Niemals, das würde mich wirklich überraschen. Doch, das passt gut zu seiner neuen Lebensweise. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de