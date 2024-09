Neue und alte Flammen: Shawn Mendes' turbulentes Liebesleben

Shawn Mendes (26) erobert seit Jahren die Herzen seiner Anhänger im Sturm und unter seiner Fanpost findet sich bestimmt der eine oder andere Liebesbrief. Auch privat sorgt der kanadische Sänger immer wieder für Gesprächsstoff, wenn es um sein Liebesleben geht. Nachdem ihm schon früher Romanzen mit prominenten Hochkarätern wie Hailey Bieber (27) nachgesagt wurden, nahm seine Liebesgeschichte mit Sängerin Camila Cabello (27) in den letzten Jahren große Teile der Schlagzeilen ein. Die beiden Musiker bestätigten im Juli 2019, dass es zwischen ihnen funkte. 2021 entschieden sie sich jedoch dafür, getrennte Wege zu gehen – blieben aber "beste Freunde".

Eine mögliche Versöhnung mit Camila sorgte kurzzeitig für Aufsehen, als die beiden 2023 beim Festival Coachella knutschend gesichtet wurden. Während die Fans in großer Freude auf ein mögliches Liebescomeback waren, wurde schon bald darauf bekannt, dass die Sängerin erneut die Reißleine gezogen hat. Stattdessen wurden um Shawn neue Spekulationen laut: Anfang des gleichen Jahres wurde er häufiger mit der Sängerin und Schauspielerin Sabrina Carpenter (25) gesehen. Gemeinsame Auftritte, darunter bei der Release-Party von Miley Cyrus (31) und der Vanity-Fair-Oscar-Party, heizten die Gerüchteküche weiter an. Ein Insider bestätigte gegenüber Entertainment Tonight, dass der 26-Jährige und die "Espresso"-Interpretin viel Zeit miteinander verbringen würden und sich nähergekommen seien.

Was folgte, überraschte die Fans: Shawn äußerte sich persönlich zu den Gerüchten und versicherte trotz aller Mutmaßungen, dass zwischen ihm und Sabrina nichts laufe. "Wir daten nicht", stellte er laut OK! Magazine klar. Stattdessen lenkte er die Aufmerksamkeit auf seine beruflichen Projekte mit Modedesigner Tommy Hilfiger (73). Page Six brachte noch eine weitere Dame ins Spiel, die ebenfalls keine Unbekannte ist: So soll Shawn im November 2023 ein entspanntes Abendessen mit Charlie Travers verbracht haben, was neue Dating-Gerüchte aufwarf. Es folgte ein romantisches Date der beiden am Strand. Für wen das Herz des Musikers tatsächlich schlägt, wird die Zeit zeigen – und bis dahin bleibt Shawns Liebesleben für die Fans wohl weiterhin ein Buch mit sieben Siegeln...

Getty Images Camila Cabello, Shawn Mendes Central Park am 25. Sep. 2021 in New York City

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

