Um Ehe zu retten: Annie Kilner will Millionenbetrag von Kyle

Annie Kilner hat ihrem Ehemann Kyle Walker (34) ein Ultimatum gestellt: Sie fordert fast 18 Millionen Euro, um ihre Ehe zu retten. Nachdem der Fußballer mit seiner Affäre Lauryn Goodman zwei außereheliche Kinder gezeugt hatte, will Annie nun die Hälfte des Vermögens des Manchester-City-Stars. "Sie hat ihm gesagt, dass sie es nur dann noch einmal versuchen wird, wenn er ihr zuerst die Hälfte seines Geldes gibt", plaudert eine Quelle im Gespräch mit The Sun aus.

Doch was steckt hinter Annies Forderung? Die vierfache Mutter ließ sich angeblich juristisch beraten. "Ihr wurde gesagt, dass sie Anspruch auf die Hälfte seines Vermögens hat, wenn sie sich trennen – und sie will nicht, dass ein weiterer Penny ihres Anteils an Lauryn geht", erklärt der Insider im Gespräch mit dem Magazin. Kyle soll kein Problem mit der Forderung seiner Ehefrau haben. "[Er] ist froh, wenn sie das Geld bekommt", so der Insider. Der Fußballer wolle nämlich "Sicherheit" für Annie und die gemeinsamen Kinder.

Laut jüngster Berichte arbeiten Kyle und Annie derzeit an ihrer Ehe. Mittlerweile soll der 34-Jährige auch wieder bei seiner Familie eingezogen sein. "Sie wollen beide wirklich, dass es funktioniert. Ihre Familie ist das Zentrum ihres Lebens", berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail und ergänzte: "Sie wollen nicht, dass die Kinder in einem zerrütteten Elternhaus aufwachsen."

Anzeige Anzeige

Instagram / annievkilner Annie Kilner und ihre vier Söhne im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

Anzeige Anzeige